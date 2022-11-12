Akşener: Siz patronsunuz, hangisini uygun görürseniz ona oy vereceksiniz

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Adana’nın Kozan ilçesindeki esnaf ziyareti sırasında açıklamalar yaptı. Akşener, "EYT dediler, senelerdir… Şimdi mecbur kaldılar, konuş konuşa mecbur kaldılar. Ocak ayında EYT’yi çözüyorlar" şeklinde konuştu.

"Bütün siyasiler, sizin dertleriniz üzerinden, çözüm üretecekler, rekabet edecekler. Siz patronsunuz, hangisini uygun görürseniz ona oy vereceksiniz. Bu da bizim için amenna" diyen Akşener, şunları söyledi:

'Mecbur kaldılar EYT’yi çözüyorlar'

Bugüne kadar size gelmeyen muhteremlerin rahatını bozmak üzere yola çıktım. Rahatları bozuldu. 3600 dediler, yapmadılar. Söyleye söyleye kenarından düzelttiler, o da eksik oldu. İnşallah, biz gelince biz yapacağız. EYT dediler, senelerdir… Şimdi mecbur kaldılar, konuş konuşa mecbur kaldılar. Ocak ayında EYT’yi çözüyorlar. Allah’ımıza bin şükür işte seçmenin velinimet olmasının sonuçları. Onlar çözemez. Çok az kaldı. Altı ay, yedi ay, sekiz ay… Neyse… Sonunda inşallah biz çözeceğiz.

'24 milyar lirayı Hariri’nin cebine koydular'

Gençlere ‘süfli’ denildi, kadınlara ‘sürtük’ denildi. Ama… Biz Meclis’te dedik ki… Çocuklar aç gidiyor okullara. Hiç değilse, her gün devlet okullarında okuyan talebelere bir öğün ücretsiz yemek verelim. Meclis’e getirdik. Cumhur İttifakı’nın bileşenleri tarafından reddedildi. Ama… Tam 24 milyar lirayı, Hariri’nin cebine koydular. Niye? Patronun arkadaşıymış. Sayın Cumhurbaşkanı’nın aile dostuymuş. Ayıp olmasın diye 24 milyar lirayı Telekom’dan aldılar, sizin cebinizden aldılar, Kozanlı’nın cebinden aldılar. 24 milyar lirayı koydular Hariri’nin cebine. Haram olsun, zıkkım olsun elbette. Ama; bir öğün yemek teklifimizi reddettiler. Alt tarafı bir öğün. Öğrenci başına düşen, bir dolar civarında masrafı var. Bir doları çocuklarımıza çok gördüler, 24 milyar lirayı Hariri’nin cebine koydular.

'Siz patronsunuz, hangisini uygun görürseniz ona oy vereceksiniz'

Ankapark. Ankara’da çok konuşuldu. 14 milyar lira para verildi. Zavallı dinozorlar, elleri kolları kırılmış… Çarpışan arabalar var, çarpışamıyorlar. Ama 14 milyar lirayı kendi yandaşlarının cebine koydular. İki kişiye 14 milyar lira, öğrenci başına bir doları, 22 lirayı çok gördüler. Bu bir harami düzendir. Bu harami düzeni el ele verip, birlikte yıkacağız. Bütün siyasiler, sizin dertleriniz üzerinden, çözüm üretecekler, rekabet edecekler. Siz patronsunuz, hangisini uygun görürseniz ona oy vereceksiniz. Bu da bizim için amenna…” (ANKA)