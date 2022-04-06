Akşener: Piyasa düzenine odaklanın, Türkiye ekonomi modeli çökmüş, çöp olmuştur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Ramazan pidesinin tanesi 7,5 lira oldu, sade pide 6 lira" diyen Akşener, "4 kişilik bir aile 3 sade pide yese maliyeti 540 lira. Diyanet İşleri sadakayı 40 lira olarak belirledi. 4 kişilik bir aile için 4800 lira eder. Bu da Diyanet'in belirlediği açlık sınırıdır. Açlık sınırı asgari ücretin 550 lira üzerinde.Daha bunun içinde elektrik, su, kira, yiyecek, ulaşım ve okul masrafları yok. Böyle vicdansızlık olur mu, böyle devlet yönetilir mi" ifadesini kullandı.

"Geçtiğimiz haftayı yine zamlarla geçirdik" diyen Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti iktidarının beceriksizliğine yine şahit olduk. Doğalgaza konutlarda yüzde 35, elektrikte yüzde 44,3 ve sanayide yüzde 50 zam yapıldı. Doğalgaz fiyatları evde yüzde 101 artmış oldu. İktidar kendi yarattığı bu kriz ortamını izlerken, artan doğalgaz fiyatlarını farklı tüketicilere farklı oranda yansıtsa da bu artışlar vatandaşın cebine doğrudan etki ediyor.

Mesele bununla bitmiyor. Şekere de yüzde 31 zam yapıldı. Biz bu arkadaşlara ülkede şeker krizi olduğunu söyledik. Pancar üreticilerinin düştüğü çıkmazı anlattık. Daha birkaç hafta önce şeker yokluğundan bahseden vatandaşlarımızın sesini duyurduk.

Biz bu arkadaşa boşuna Bay Kriz demiyoruz. Maşallah dediği 3 gün yaşamıyor. Bizden önce elektrik yoktu dedi, elektrik zamlandı. Ramazanda et ucuzlayacak dedi, zamlandı. Zamlar için erken uyarı sistemi mübarek. Kasım sonunda yüzde 25 zam yapılan şekerin çuvalı 390 lira oldu. Bu fiyat marketler için. Bir de imalatçılar için açıklanan fiyat 11 lira. Tarım Bakanı çıktı şekerin torba fiyatını 575 liraya indirdik dedi. Özel şeker şirketine sorarsanız 625 lira diyor. 10-15 gün içerisinde şeker fiyatının 750-800 lira olacak gibi gözüküyor.

Bu işlerin polisiye tedbirlerle yürümeyeceğini anlayın. Piyasa düzenine odaklanın. Piyasayı takip edin. Türkiye ekonomi modeli çökmüş, çöp olmuştur. Faiz sebep, enflasyon sonuçtur teorisi masalı Türkiye'nin gerçekleri karşısında yenilmiştir. Nebati Bakan için ayrılık vakti gelmiştir. Bu arkadaşımıza yeni hayatında şimdiden başarılar diliyorum."