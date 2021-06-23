Akşener: Ne Erdoğan’da ne de arkadaşlarında zerre utanma göremiyoruz

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Akşener'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Yerli aşı tepkisi

Yerli aşımızın, 3’üncü faz testlerine başlandığı haberinden dolayı duyduğum memnuniyeti paylaşmak istiyorum. Umarım, üçüncü faz testleri başarıyla sonuçlanır ve aşının yaygınlaşmasıyla pandemi süreci, milletimiz için olumlu bir düzleme oturur. Yalnız dün akşam iktidarın havuz medyasında ve sosyal medyada yapılan, yoğun propagandayı gördükten sonra, Sayın Erdoğan’ı uyarmak istiyorum: Yerli aşı meselesinden, siyaset devşirmeye kalkıp da, böyle önemli bir süreci baltalama. Bırak, bilim kurulu, sağlık bakanlığı ve bilim insanlarımız, süreci, olması gerektiği gibi yürütsün.

'Ne Sayın Erdoğan’da, ne de arkadaşlarında zerre utanma göremiyoruz'

Milletine verdiği sözleri unutan, milletine yabancılaşan, milletinin dertlerini, acılarını görmezden gelen bir iktidar, ömrünü tamamlamış demektir. Hele ki, bu iktidar, bir de çıkıp, milletine yalan söylüyorsa, artık uzatmaları bile tamamlamış demektir. Ve böyle bir iktidarın, en azından utanması gerekir. Ama maalesef, ne Sayın Erdoğan’da, ne de arkadaşlarında zerre utanma göremiyoruz. Aksine, her şeyi iyi yaptıkları yalanını, ısrarla söylemeye devam ediyorlar. Hizmet siyaseti yaptıkları masalını, her fırsatta anlatmaya devam ediyorlar. Nice yetenekli gencimiz iş bulamazken, müdürlerine 11, danışmanlarına da beş maaş vermeye, utanmıyorlar.

'Afganistan’ı kim bu hale getirdiyse, bırak o toplasın'

Afganistan ile tarihi bağlarımız var. Türk askeri, orada görev yaptığı süre boyunca, asla muharip görev üstlenmedi. Tam tersine, kardeş Afgan halkına yaptığı yardımlarla gönülleri kazandı. Şimdi, hiçbir güvenlik gerekçesi yokken ve sırf sen yeni Amerikan başkanına şirin görüneceksin diye böyle bir riske girmenin akılla izah edilir bir yanı yoktur. Üstelik, bu anlamsız göreve aday olurken, para-pul konuşmanın da manası yoktur.

Afganistan’ı kim bu hale getirdiyse, bırak o toplasın. Dostun Biden’a söylemen gerekenleri söyleyemedin, söylememen gerekeni de, büyük bir iştahla söylüyorsun. Amerikalı askerin canını kurtarmak için kendi askerini feda etmeye, bu kadar hevesli olma.

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı sıfatıyla öncelikli görevi Afganistan’da havaalanı güvenliği sağlamak değil, kendi milletinin huzur ve refahını sağlamaktır.