Akşener: Kimse Peker'i yalanlamıyor, Erdoğan seçimlerde gidecek

Cumartesi akşamı Halk TV'nin programına katılan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akşener, "Erdoğan, ne zaman olacağı önemli değil, önümüzdeki seçimde gidecek. Sandıkla demokratik bir şekilde... Millet İttifakı iktidar olacak, aynı Ankara ve İstanbul'da olduğu gibi. Parlamenter sistem gelecek Türkiye yoluna devam edecek. Yeni bir beyaz sayfanın açıldığı Türkiye ile karşı karşıya kalacağız" diye konuştu.

Millet İttifak'ının ortak aday çıkarması gerektiğini söyleyen Akşener, "3 ayrı adayla gittik, Erdoğan ile birlikte birbirimizle de rekabet ettik. Ortak bir adayla gidilmeli. Millet İttifakı paydaşlarının birbiriyle rekabet etmesini doğru bulmuyorum. Bu aday ben olmalıyım da demiyorum. Kılıçdaroğlu bu konuda son derece akılcı ve iyi niyetle yaklaştı" dedi.

Akşener, "Kılıçdaroğlu bize 15 milletvekili verdi. Ve biz bunu hiç unutmayacağız. Bugünün temellerini o gün attık. Bu fikir benden çıktı. Bu istekte bulundum çünkü Kılıçdaroğlu ile yaptığımız görüşmelerdeki onun tutumu çok önemliydi. Kılıçdaroğlu bu konuda son derece akılcı ve iyi niyetli davrandı" dedi. Akşener, HDP'nin de kendi adayını çıkarması gerektiğini savundu.

'Kimse Peker'i yalanlamadı'

Akşener, Peker'in iddialarına ilişkin olarak, "AK Parti ilk kurulduğunda çok iddialıydı. Susurluk, 28 Şubat gibi olayların üzerine gideceklerini açıklamışlardı. Bir de baktık ki bu unsurlarla aile olmuşlar. Bu bir göndermeydi. AK Parti'deki isimler Sedat Peker'in için yalan söylüyor demiyorlar. O alıyor öbürüne sektiriyor ve sanki top çeviriyorlar gibi... Bunu bir bilgisayar yazılımına benzetirsek, AK Parti'nin son anlarını yaşadığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

1996 yılındaki Susurluk kazasına ilişkin de konuşan Akşener, "29 dava açılmıştır Susurluk meselesiyle ilgili. Bunun 8 aylık sürede 27'sini mahkemeye gönderen bakan benim. Hangi iddia varsa araştırtmıştım" dedi.

Akşener, yapılan anketlerde halkın çoğunluğunun Sedat Peker'in söylediklerinin "doğru" olduğuna inandığını belirterek, 2023'te yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybedeceğini öne sürdü.