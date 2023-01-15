Akşener iddiası: Reis haklıymış, bunca yıl bunlarla nasıl geçindi ya?

A Haber'de yayınlanan programa konuk olan AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan 6'lı masadaki son duruma ilişkin konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın açıklamalarını değerlendiren Sayan İYİP'li bir isimle yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı.

Savcı Sayan, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in parti içindeki yakın bir isme "Bunlar Meral Akşener'e karşı tehdit dili kullanmaya başladı. Akşener geçen bir özel görüşmede 'İllallah ya. Reis bunlardan neler çekmiş. Reis haklıymış ya. Bunları idare etmek Türkiye'yi idare etmekten daha zor. Bunca yıl bunlarla nasıl geçindi? Helal olsun adam büyük adammış' cümlelerini kullanmış. Bu çok özel ve doğru bir bilgi. Akşener bile artık şikayet etmeye başlamış. Akşener bunları en yakınındaki İYİ Partili bir arkadaşa söylemiş" dediğini iddia etti.