Akşener: İddialar soruşturulmazsa 'Abbas yolcu' olur

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Sedat Peker'in iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada "Sayın Soylu'nun da soruşturmanın selameti açısından kendi isteğiyle soruşturma sonuçlanana kadar görevinden ayrılması partisi geleceği, çok sevdiği sayın Cumhurbaşkanının seçimi açısından elzemdir" dedi.

Akşener şunları söyledi:

"Benim ne söylediğim belli. Netanyahu ile ilgili söylediğim belli. Çarpıttılar. Çünkü Sedat Peker'in söyledikleri var. Nasıl cevap verecek arkadaşlar? Hazır Meral Hanım bunu dedi, sonuç itibariyle çarptıralım dediler. Sedat Peker'e cevap veremedikleri için sözlerimi çarptırdılar.

Sayın Soylu'nun da soruşturmanın selameti açısından kendi isteğiyle soruşturma sonuçlanana kadar görevinden ayrılması partisi geleceği, çok sevdiği sayın Cumhurbaşkanının seçimi açısından elzemdir.

Ortaklar arasında bir aile meselesi, diyorlardır ki aile meselesini sokakta tartışmayalım. Biz de ilk başta dedik ki bu aile meselesin girmeyelim.

Sedat Peker bir şeyler iddia ediyor. Ortak noktası kokain ve kaçakçılık. Bu çok vahim, bir savcı bile harekete geçmez mi? İddiaların ortak noktası, kokain ve kaçakçılık. Bir savcı bile harekete geçmez mi? Bunlar aile olmuşlar, birbirlerine taş atıyorlar.

'İddialar mutlaka araştırılmalı'

Yalnız Türkiye’nin yurtdışındaki imajı ne oluyor. Susurluk meselesi sonrası İçişleri Bakanı olmuş bir insanım. Bakın o Susurluk meselesinin DYP’ye ödettiği bir bedel var. Aynı bedeli Anavatan’a Alaattin Çakıcı ve Türkbank meselesi ödetmiştir. Buradan söylüyorum ki; Bu gün ortaya saçılan bu iddialar isnatlar neyse adı adam gibi araştırılmaz soruşturulmazsa kamuoyu ile paylaşılmazsa zaten seçilemeyecekti ama gerçekten 'Abbas yolcu' olur. Ortaklara tavsiyem; bu iddiaların mutlaka araştırılmasıdır. Savcılar tarafından. Sayın Soylu’nun da soruşturmanın selameti açısından kendi isteğiyle, soruşturma sonuçlanana kadar görevinden ayrılması elzemdir. Partisinin geleceği, çok sevdiği Sayın Cumhurbaşkanı’nın seçimi açısından elzemdir."