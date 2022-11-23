Akşener Erdoğan'ın Sisi ile ilgili açıklamalarını gösterirken canlı yayın kesildi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Katar'da düzenlenen Dünya Kupası sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile görüşmesine değindi.

Akşener "Mavi Vatan’daki çıkarlarımızın bile, yumuşatamadığı Sayın Erdoğan’ı, demek ki, futbol aşkı, pamuk gibi yapmış…Yakında Beşar Esad’la birlikte maça giderlerse şaşırmayın" dedi.

Konuşması sırasında Erdoğan'ın geçmişte Sisi hakkında yaptığı konuşmalardan bir video kaydı izletti. Bu sırada Habertürk TV canlı yayını kesti, kanal konuyla ilgili kısım bittikten sonra konuşmanın canlı yayınına devam etti.

Akşener videoyu gösterdikten sonra "Görünen o ki; sayın Erdoğan seçimini, Binali Bey’den yana değil, Sisi’den yana kullanmaya karar vermiş... Eee tabii bilirsiniz; Sayın Erdoğan, kazananın yanında olmayı sever. Baktı ki, İstanbul’da Ekrem Başkan kazandı. Biraz vakit aldı ama, kendisi de döndü dolaştı, gitti Sisi’yi seçti" dedi.

Erdoğan'a "Arkasından, ağıtlar yaktığın Mursi‘yi, mezarında ters döndürürken; senin sözünün peşinden giden, arkadaşlarının da, başlarını yere düşürdün. Peki ya değdi mi?" diye seslenen Akşener şunları kaydetti:

'Önce çıkıp özür dileyeceksin'

"Önce çıkıp, bu başarısızlığın sorumluluğunu alacaksın, milletimizden özür dileyeceksin. Çıkacaksın 'Kişisel kaprislerime kapıldım, hata yaptım, milletimden özür dilerim.' diyeceksin. Çıkacaksın 'İstanbul seçimlerinde, Millet İttifakı‘nı, darbecilikle suçladım, özür dilerim" diyeceksin. 'Ben bu hatayı yapmasaydım Doğu Akdeniz’de, Mısır’la Yunanistan değil biz anlaşabilirdik, özür dilerim” diyeceksin."

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ve ardından Karkamış ve Kilis'teki roket saldırılarına değinen Akşener "Terörle mücadele, bir devlet meselesidir, ve günlük siyasi hesaplara, araç edilemez. O yüzden, şayet, bu konu üzerinden, siyaset devşirmeye çalışanlar olursa, onlara asla fırsat vermeyeceğiz. Ve her ne kadar, iktidardan aynı duruşu göremesek de, biz, memleketimiz için hayati olan, bu meseleye de, devlet ciddiyetiyle bakmaya, devam edeceğiz" diye konuştu.

Irak ve Suriye'ye düzenlenen harekata destek

Akşener "Pençe Kılıç Hava Harekatı"na destek verdiği konuşmasında "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, her zaman olduğu gibi, çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu süreci, büyük bir başarıyla yürüten şanlı Türk Ordusu’ndan, Allah razı olsun. Vatanın güvenliği için çıktıkları, bu kutlu yolda Rabbim, ayaklarını taşa değdirmesin" dedi.

'Gerçek bir içişleri bakanı gerekiyor'

"Türk Silahlı Kuvvetleri, iktidarın içindeki bir grup vasıfsız, makam israfının, beceriksizliklerini gizlemekle, mükellef değildir" diyen Akşener "Bu yüzden, buradan iktidara bir çağrıda bulunuyorum. Eğer gerçekten, terörle mücadele etmek istiyorsanız bu meselenin sınırlarımızın güvenliğiyle, uygulanan açık kapı politikasıyla, insan kaçakçılarıyla ve ülkemize yönelen, kontrolsüz göç dalgası ile doğrudan ilişkili olduğunu, artık kabul edin. Milli güvenliğimizi tehlikeye atan, bu göç politikası, devam ettikçe oluşacak tehditleri, sadece sınır ötesi operasyon yaparak önleyemeyiz. Egemenlik sahamızı, etkin şekilde kontrol etmemiz, ve iç güvenlik kurumlarımızın, kapasitesini artırmamız gerekiyor. Bunun için de alameti farikası, her fırsatta, cıvık cıvık çıkışlar yapması olan değil işini ciddiyetle, devlet aklıyla ve liyakatle yapması olan, ve tercihen, güvenlik konusunda, en azından birkaç makale okumuş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yakışır, gerçek bir iç işleri bakanı gerekiyor" diye konuştu.