Akşener: Erdoğan utanmasa bu seçimde 'bir de bizi deneyin' diyecek

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, "Geçen haftaki vizyonsuzluk belgesi bize gösteriyor ki gidişatı gören Sayın Erdoğan, şimdiden muhalefet partisi liderliğini içselleştirmiş. Utanmasa bir de bizi deneyin bu seçimde diyecek" dedi.

TOGG'u desteklediğini ancak "AKP'nin PR çalışmasına döndüğünü" belirten Akşener, "TOGG'un seri üretime geçmesinde vesile olanları tebrik ediyoruz. Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını da kutluyorum. Keşke Erdoğan da milletin cumhurbaşkanı olma olgunluğunu da gösterseydi. Malesef yine yeniden olmadı, bu kıymetli girişimin tanıtımını da AK Parti PR çalışmasına dönüştürerek, her zaman olduğu gibi yine güzel bir şeyi engellenemez nefretiyle kirletmeyi başardı" ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün öğretmenlerimiz, sendikaların aldığı karar doğrultusunda iş bırakma eylemi yapıyor. Keşke böyle bir eyleme gerek olmasaydı. AK Parti, öğretmenlerimizin taleplerini dikkate alsaydı. Maalesef memurdan emekliye, çiftçiden esnafa, asgari ücretliye kadar dertli vatandaşlarımızı görmezden gelen iktidar, cefakar öğretmenlerimizi de yok saydı. Uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik gibi sınava dayalı düzeni doğru bulmuyoruz. İyi Parti iktidarında 5 ve 15 yıl kıdemini esas alarak öğretmen maaşlarında düzenleme yapacağız. Eğitim çalışanlarımıza her yılın başında ikramiye vereceğiz. Kıdemi ne olursa olsun her öğretmenin maaşında asgari ücretin net yüzde 50'si oranında iyileştirme yapacağız. Tayin, terfi, yer değiştirme gibi problemleri çözeceğiz. Öğretmenlerin problemlerini yakından biliyoruz. Her adımı atacağız. Öğretmenlere değer vermeden eğitim davasında başarılı olmak mümkün değildir.

Daha dün kadınlara 'sürtük' diyen Bay Kriz, şimdi çıkmış 'gelin istikbal mücadelesini birlikte verelim' diyor. Nihayet hesap günü geldi çattı. Artık aynı hayali satamayacağı için yeni bir masal uyduruyor. Bay Kriz'in Türkiye'ye verecek hiçbir şeyi kalmadı. Milletimiz bu gerçeği görüyor. Vatandaşlarımız geçim sıkıntısına çare arıyor. Evladına iş, insanca bir yaşam, adalet ve özgürlük istiyor. Bunların hiçbirini veremeyen Bay Kriz'in masallarına da inanmıyor.

Sayın Erdoğan'a göre ülkemizde hiçbir dert yok. Sanırsın millet parayı koyacak yer bulamıyor. Sanırsın son 4 yılda ekonomiyi batırmamış, kalkındırmış. Sanırsın son 4 yılda milletimiz yoksullaşmamış tam tersine zenginleşmiş.

Geçen haftaki vizyonsuzluk belgesi bize gösteriyor ki gidişatı gören Sayın Erdoğan, şimdiden muhalefet partisi liderliğini içselleştirmiş. Utanmasa 'bir de bizi deneyin bu seçimde' diyecek. Buradan kendisine seslenmek istiyorum. Sen hiç merak etme Sayın Erdoğan, şunun şurasında 7 ay kaldı. Vizyonu da liyakati de projeyi de ziyadesiyle göreceksin. Az daha sabret.

Enflasyon hedefini bile tutturamayan bir iktidar şimdi de çıkmış bize yüzyıl hedefinden bahsediyor. Güler misin, ağlar mısın? AKP sultancıl bir 19'uncu yüzyıl devletine dönüşmemizi istiyor"

'Bu tam bir zekasızlık örneği'

Akşener grup toplantısı sonrası 32'nci Gün programında reklam arasında yaptığı "Refah-Ana koalisyonunu ben yıktım. Ben iyi bir örgütçüyüm" açıklamasının sosyal medyada gündem olmasıyla ilgiliyse "Ben Sayın Erdoğan adına üzüldüm, ona da acıdım. Bu tam bir zekasızlık örneği" diye konuştu.

Akşener şunları kaydetti:

"Ben Sayın Erdoğan adına üzüldüm, ona da acıdım. Bu tam bir zekasızlık örneği. Gazeteciliğin bir mottosu vardır; haber namustur diye. Refah ile Anavatan iktidarını yıktık, yerine Refah-Yol kurulmuş. Nasıl oluyor da ben Refah-Yol'un İçişleri Bakanıyım. Böyle bir zekasızlığın böyle bir zamanda böyle bir şekilde ortaya konmasına hayretler içindeyim. 28 Şubatçılar çerçevesi içinde yıkılıncaya kadar önemli katkıları olan bir iktidardı. İyi ki de o refah yolun kurulmasına vesile olmuşum. O iktidarın da bakanı olmaktan gurur duyuyorum."

Akşener, kendisiyle ilgili sosyal medyada servis edilen videosunda "Refah-Ana koalisyonunu ben yıktım. Ben iyi bir örgütçüyüm" ifadelerine yer veriyordu.