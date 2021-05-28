Akşener: Cumhurbaşkanı tarafından tehdit edilmiş olmak feci bir şey

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik "Daha neler olacak neler, bunlar iyi günler" sözlerinin ardından FOX TV'de açıklamalar yaptı.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Ben 20 Ocak 2020’den beri ilçe ilçe esnaf geziyordum. Esnafın derdini dinliyor oraya dikkat çekiyorum ve çok da başarılı oldu. Rize’de İkizdere’de köylü kadınların yaptığı direniş üzerinden sert müdahale yapıldığı konuşuldu, konu buraya nasıl geldi hatırlamıyorum.

"Siyaseti yönetme açısından, popülist diktatörler deniliyor, diktatör sözünü ben sevmiyorum söylemeyi tercih etmiyorum. Bunu Putin için de söylüyorlar. Elinden gelen her şeyi yapan bir anlayış, dış politikayı iç politika malzemesi yapan, seçmeni kutuplaştıran bir algoritma bu. Bütün hedef o sandalyeden kalkmamak. Dünyadaki akademi bunu tartışır. Netenyahu ile siyaset yapma anlayışlarını benzettim. Bu derece çarpıtılacağını hiç aklıma gelmemişti. Bizzat Erdoğan tarafından çarpıtıldı.

'Peker olayında nasıl bir tutum sergileyeceğimizi bilemedik'

Bu arada ağır iddiaların olduğu Sedat Peker videoları patladı. Bu aile meselesi oldu, biz nasıl bir tutum sergileyeceğimizi bilemedik. Paraya, oraya buraya atıflar var, korkunç.

Otokrat bir yönetim olarak Netanhayu ile benzettim. Yoksa o bebek katili, Filistin konusu üzerinden ben ona çaktım. Kızabilir, mahkemeye verebilirsiniz, nitekim verdi, siyasi söz söylersiniz, söyledi. Ama kalkıp da bunun bir şehirde saldırı haline dönüştürülmesini kabul edemem. Ciddi çarpıttılar. Tamamen Sedat Peker’in videolarına cevap verilemediği için, bekle gör yapıldığı, vatandaş sormaya başladığı için bu problemlerin üzerine örtmek için bir manivela yaptılar.

'Feci bir şey'

Ben cinsiyetimden ari, bir vatandaşım, bir siyasetçiyim. Seçilmiş Cumhurbaşkanı benim de tüm vatandaşların da Cumhurbaşkanı olması gereken bir kişi. Ben alışkınım ama Cumhurbaşkanı tarafından 'Bu günler iyi günler' tehdit edilmiş olmak bu feci bir şey.

Şimdi görüyoruz ki şehirleri bölmüş. 'Orası Rize benim memleketim' böyle bir düşünce olamaz. AKP Genel Başkanı olarak dahi böyle bir konuşma yapamaz. Ben gezmeye devam edeceğim. Ben olsam Sayın Erdoğan’ın yerinde provokasyon yaptıracağıma, Rize’de Rizeli AKP’li vekillerin gezmediğini söylüyor. Ben bunu sağlardım. Gelin Hanım demesinden rahatsız değilim. Rizeli bir ailenin gelini olmaktan gurur duyuyorum ama orada küçük bir küçümseme var."