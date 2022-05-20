Akşener beklediği oy oranını açıkladı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV'deki canlı yayında Suat Toktaş'ın sorularını yanıtladı.

Toktaş'ın 'Anketler yaptırıyor musunuz oy oranlarınız ne çıkıyor?' sorusunu yönelttiği Akşener "Haziran sonunda yüzde 20'yi göreceğiz" dedi.

Akşener "Biz yedi anket şirketlerine aboneyiz. Özel bir çalışma yapmıyoruz ama onlar her ay yapıyorlar ve kamuoyuyla paylaşıyorlar. Şimdi bu abone olduğumuz şirketlerin ortalaması yüzde 18 Nisan ayı için. Ama benim sahalarda gördüğüm biz haziran sonu yüzde 20'yi net bir şekilde göreceğiz. 2 buçuk yıl oldu gezeli sahadan gördüğümü söylüyorum" diye konuştu.

Akşener "Kasım ayında seçimler olacak gibi bir iddialar var. Ama ben diyemem ki benim öngörüm böyledir. Olursa kasımda da hazırız ama muhtemelen Haziran ayında 2023'te yapılacak seçime de hazırız" dedi.

Toktaş'ın, "İttifak içi ittifaka normal mi bakıyorsunuz?" sorusuna Akşener, "Evet, neden olmasın? İYİ Parti açısından her şeyin olumlu yanına bakıyoruz" diye yanıt verdi.

Akşener, "Ortak aday çıkaramama ihtimalini görüyor musunuz?" sorusuna ise, "Görmüyorum. Beş arkadaşımızın beşi de bu ucube, tek adam sisteminin Türkiye'ye zararının farkında. Öncelikle hedefimiz Türkiye" dedi.

SADAT'ın kamp fotoğrafları: 'Muhtemelen sivillerdi'

SADAT ile ilgili gördüğünü belirttiği kamp fotoğraflarına ilişkin ise Akşener eğitim verilenleri "muhtemelen siviller" diye niteledi. Akşener şunları söyledi:

"Ben o fotoğrafları gördüm ama almadım. Ama bu fotoğrafların gerçek olduğuna inandım, ifşa ettim. Fotoğrafları sahibine bıraktım. SADAT, uzun bir süre kamuoyu gündeminden düştü. 2018 seçiminde SADAT iddiasıyla karşılaşmadık. Kemal Bey'in elindeki belge ne, bilmiyorum. Onun önüne gelen belge, çok önemli olmalı. Bu şirket, hangi işle uğraşıyor, kimse bilmiyor. Devletin güvenlik toplantılarından aldığı bilgileri paraya çevirip, çevirmediğini bilmiyoruz.

Kılıçdaroğlu'nun söylediği dikkate alınmalı. Gördüğüm fotoğraflarda, erkeklere eğitim yaptırılıyordu. Muhtemelen sivillerdi. Bu kadar söyleyeyim."