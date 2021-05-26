Akşener: Bana Türkiye'nin hiçbir yerinde zarar gelmez

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Akşener "Sayın Erdoğan ve arkadaşları zor günler geçiriyor. Benim üzerimden sorulardan kaçıyor, iddiaları sektiriyorlar ama... Rizeli kardeşlerimi zan altında bırakmalarına asla izin vermem. Hiç merak etmeyin, bana Türkiye’nin hiçbir yerinde zarar gelmez" diye belirtti.

Akşener paylaşımına bugün grup toplantısında yaptığı konuşmanın Rize ziyaretiyle ilgili kısmının görüntülerini ekledi.

Sayın @RTErdogan ve arkadaşları zor günler geçiriyor.



Benim üzerimden sorulardan kaçıyor, iddiaları sektiriyorlar ama...



Rizeli kardeşlerimi zan altında bırakmalarına asla izin vermem.



Hiç merak etmeyin, bana Türkiye’nin hiçbir yerinde zarar gelmez. pic.twitter.com/awpcrq73A0 — Meral Akşener (@meral_aksener) May 26, 2021

Akşener bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Ben Rize'nin geliniyim. Hele Rizeliden bana hiç zarar gelmez" demişti.

Erdoğan ise AKP Grup Toplantısında yaptığı konuşmada "Gelin hanıma gayet güzel ders veriliyor. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler, bunlar iyi günler" ifadelerini kullanmıştı.