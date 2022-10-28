Aksaray'da valilik cenaze yemeğini yasakladı

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu dün katıldığı bir cenaze töreninin ardından yaptığı açıklamada valilik kararıyla Aksaray'da cenaze yemeklerinin yasaklandığını söyledi. Bununla ilgili de valilik tarafından gerekli kurumlara 'Genel emir' adı altında yazı gönderildi.

DHA'nın haberine göre Vali Aydoğdu, yasakla ilgili şunları söyledi: "Son zamanlarda Türkiye genelinde garip bir uygulama var. Cenazesi olan, gelenlere yemek ikram ediyor. Cenazede bir iki olduğunda problem yok. Ama 200 ile 300 kişi bir araya geldiğini düşündüğümüzde maddi durumu iyi olmayan çevresinden borç alıyor ya da gidip kredi çekiyor. Bu yanlış geleneği bir resmi yazıyla imam ile müftülerimiz ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare ederek Aksaray bir model olsun istedik ve bu uygulamaya son veriyoruz".

'Cenaze sahibi borç alıyor, kredi çekiyor'

Aydoğdu "Cenazede bize düşen, dua okuyup, başsağlığı dilemek ve vazifemizi yaptıktan sonra oradan ayrılmaktır. Cenaze evinde sanki bayram havasında yemek yenmesini beklemek ya da ikramı beklemek, cenaze sahibinin de bu psikolojiyi içerisine girip bu mahcubiyet içerisinde 'ben yemek ikram etmezsem gelenlere ayıp olur', diye sağdan soldan borç alması ve bankadan kredi çekmesi kabul edilir bir şey değil" diye konuştu.

Uygulamanın yurt geneline örnek olacağını belirten Aydoğdu, ''Biz yazılarımızı hazırladık. Vatandaşlarımızdan da bu konuda çok güzel tepkileri de oldu. Çünkü onlar da zora düşüyordu. Merkez, ilçe ve köylerde cenaze sahiplerinin yemek vermesini ortadan kaldırıyoruz ve yasaklıyoruz" dedi.