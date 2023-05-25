Aksaray'da şüpheli kadın ölümü: Rezidansın balkonundan 'düştü'

Aksaray Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir rezidansın 7'nci katında meydana gelen olaya göre, özel bir hastanede hemşire olan Saliha Tuncel (25), aynı hastanede çalışan doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın (43) oturduğu binanın 7'nci katından 3'üncü kattaki terasa "düştü".

DHA'nın haberine göre, durumu fark eden binadakiler, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Tuncel, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saliha Tuncel otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan doktor Halil İbrahim A. ise ifadesinin ardından serbest kaldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.