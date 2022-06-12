Aksaray'da bir berber: Artık MHP'ye oy vermeyeceğim bıyığı da keseceğim

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, beraberindeki parti heyetiyle beraber şehirde esnafları ziyaret etti. Ziyaretler sırasında yaşanan diyaloglardan biri ise gündem oldu. Daha önceleri MHP'ye oy veren bir berber, Ali Abbas Ertürk ile olan sohbetinde artık "MHP'ye oy vermeyeceğim bıyığımı da keseceğim" dedi.

Ertürk'ün "Traşa zam yapabildin mi?" sorusuna berber "Yok abi nerede? Maliyetler artıyor, kira artıyor her şey artıyor. Valla elektriğe zam, doğalgaza zam… Bize bu ay 300 lira elektrik faturası geldi. Doğalgaz şimdi gelmiyor, ama kışın bin lira geliyordu. İlk dükkan açtığımda 80 lira elektrik geliyordu. Şimdi 300 lira geliyor. Daha bir zam daha geldi herhalde, ama o tam yansımadı” yanıtını verdi.

“O sonra gelecek herhalde. Aylık kiramız iki bin lira oldu. O da yalvar yakar oldu. Valla o da tanıdık olduğu için, kaç kişi araya soktuk. Çok da bir şey yok yani. Her şeye zam geliyor. Ben zaten bu sene CHP’ye vereceğim. MHP’ye veriyordum, ama vermeyeceğim artık. Zaten bu bıyığı da keseceğim az kaldı” dedi.