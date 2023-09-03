Aksaray ve Kayseri'de sel: Yollar çöktü, mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

Aksaray ve Kayseri'de meydana gelen sellerde mahsur kalan toplam 15 kişi kurtarıldı. Aksaray'da kurtarılan 13 kişi hastaneye sevk edildi. Kayseri'deki selde çok sayıda dere taştı, bazı yollar çöktü.

Aksaray ve çevresinde kuvvetli yağış nedeniyle oluşan selde mahsur kalan 13 kişi jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Belde ve köylerde sele neden olan yağış, bazı yolların çökmesine neden oldu.

Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde meydana gelen su baskınında ise vatandaşlar zor anlar yaşadı. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda aracın hasar gördüğü sel nedeniyle araçlarında mahsur kalan 13 kişi sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ekiplerin arama kurtarma ve yol açma çalışmaları devam ediyor.

Kayseri'de de kuvvetli yağış nedeniyle oluşan selde mahsur kalan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kentte akşam saatlerinden itibaren başlayan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Merkez Melikgazi ilçesi Becen Mahallesi'nde çok sayıda dere taştı. Bazı yolların çöktüğü mahallede vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çok sayıda aracın hasar gördüğü sel nedeniyle Damlamadere mevkisinde mahsur kalan 2 kişi AFAD tarafından kurtarıldı.

Talas ilçesinde bir marketi su basarken Hacılar ilçesinde de bazı dereler taştı, yollar çöktü. (AA)