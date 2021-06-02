Aksa Enerji Ukrayna'da elektrik santrali kuracak

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Ukrayna'nın Odessa kentinde kurulması planlanan elektrik santrali ile ilgili işbirliği anlaşması imzalandığını duyurdu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre 1 Haziran 2021 tarihinde şirket Odessa Belediye Meclisi ile Ukrayna'nın Odessa şehrinde kurulması planlanan kombine çevrim elektrik santral projesine ilişkin bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Geçen hafta da şirket Gürcistan'dan elektrik ithalatı konusunda onay almıştı.

Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş.'nin komşu ülkelerle enerji ticareti faaliyetleri kapsamında, Gürcistan'dan 1 ay süreyle (01 Haziran 2021-30 Haziran 2021 tarihleri arasında) 52,5 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ithalatı yapmak amacıyla TEİAŞ ve EPDK'ya yapılan başvuru onaylandı. Bahsi geçen ithalat faaliyeti 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla başladı.