Akraba atamaları AFAD'ı da sarmış: Soylu'nun dünürünün yeğeni, Kurum'un eniştesi...

On bir ili vuran depremlerinde ardından yetersiz müdahalesi ile tartışma konusu olan AFAD'da iktidara yakın isimlerin akrabalarının müdürlük yaptığı ortaya çıktı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Ahmet Nehar Poçan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kız kardeşinin eşi. Poçan, 2019'da Bakan Soylu'nun onayıyla Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Dairesi'ne daire başkanı olarak atanmıştı. Poçan, Eylül 2022'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından vekaleten atandığı AFAD'a, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ocak ayında asaleten atandı.

AFAD Kastamonu İl Müdürü Uğur Minder, Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yaparken AFAD'ın müdürlüğüne atandı. Uğur Minder, Süleyman Soylu'nun dünürü olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder'in yeğeni. Rize doğumlu Minder, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

AFAD Adıyaman İl Müdürü Osman Altuğ, Ankara Keçiören Sağlık Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Karabük Devlet Hastanesinde Radyoloji Teknisyeni olarak çalışmaya başladı. Altuğ, AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın dayısı Abdurrahman Altuğ'un oğlu.

AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, imam hatip lisesi mezunu. Üniversitede iktisat okudu. Kariyerine, Sakarya Diyanet İşleri Teşkilatı'nda başlayan Kaşkaş, eski AKP Ferizli Belediye Başkanı. Kaşkaş'ın oğlu Enes Kaşkaş da AKP Gençlik Kolları Sosyal Politikalar Başkanı.