AKP'yi eleştiren BBP Kadın Kolları başkanına ters kelepçe

BBP Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü, Ünye ilçesinde bulunan ve sosyal medyada yayın yapan bir TV kanalına konuk oldu.

30 Haziran akşamı yapılan programda vatandaşlardan gelen soruları da cevaplayan Yünlü, 2002 yılından 2007 yılına kadar AKP çatısı altında çalıştığını ancak daha sonra yaşanan bazı olaylar nedeniyle partiden uzaklaştığını söyleyerek, 2013 yılında BBP’ye geçtiğini açıkladı.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, programda AKP'yi eleştiren Yümlü "15 Temmuz’dan sonra herkeste bir korku algısı yaratıldı. Konuşursan seni içeri atarım, konuşursan sana ceza keserim korkusu oluştu. Biz niçin korkuyoruz hükümetten? Yanlışları söylemekten niye korkuyoruz? Herkesin yanlışı olabilir. Yanlışı söylemediğimiz zaman devam ediyorlar. Muhalefet niye vardır? İktidarın yanlışlarını göstermek için vardır" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenen Yümlü, "Bu halkın vebalini taşıyamazsın. Ben merak ediyorum bu kadar mı adaletsizlik olur? Birini sorgulayın. Bugün İçişleri Bakanı, Sedat Peker tarafından suçlanıyor. Yapmamış da olabilir, Sedat Peker’in anlattıkları doğru da olmamış olabilir. Daha öncekilerde yapmadınız bugün İçişleri Bakanı’nda da yapmayacaksınız. Bu benim düşünce ve fikirlerim. Konuşamıyorlar adalet de yerini bulamıyor. Bir suskunluk var. Sizin korktuğunuz insan, bir vatandaş" diye konuştu.

Ters kelepçeyle gözaltı

Programda yaptığı açıklamalardan sonra Yümlü, kendisine ait iş yerine gelen polislerin ters kelepçe takarak gözaltına alındığını söyledi.

Polislerin, kendisini iş yerinde maske kullanmadığı ve temaslı olduğu iddiasıyla gözaltına aldıklarını ileri süren Yümlü, polis merkezine götürüldüğünü ancak ifadesi alınmadan serbest bırakıldığını söyledi.

Polis aracının arkasındaki kafesli kısma konularak götürüldüğünü ileri süren Yümlü, polislerden şikayetçi olacağını sözlerine ekledi.