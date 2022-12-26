AKP'ye yakın şirket son anket sonuçlarını açıkladı

AKP ve MHP, uzunca bir süredir cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan ismi üzerinde uzlaşmış durumda.

Muhalefet kanadında ise başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere birçok isim öne çıksa da, henüz resmi olarak açıklanmış bir aday yok.

Son anket sonuçları, iktidara yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma'dan geldi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin paylaştığı sonuçlara göre katılımcılar, “Bu yaz cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu hangi isme verirsiniz?” sorusuna şu yanıtları verdiler:

Erdoğan: Yüzde 43,7 (Erdoğan, 2018'deki seçimde yüzde 52,59 oranında oy almıştı.)

Kılıçdaroğlu: Yüzde 12,4

Yavaş: Yüzde 10,1

İmamoğlu: Yüzde 9

'Siyasi yasak kararının İmamoğlu'na katkısı henüz ölçülmedi'

Selvi, İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla verilen 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezasının etkilerinin bu ankete yansımadığını, ocak ayındaki araştırmada netleşmesini beklediğini söyledi.

AKP'ye yakın şirket, gazeteciyle partilerin oy oranlarını da paylaştı. Buna göre AKP, yüzde 39,2'yle birinci sırada yer alırken onu yüzde 23,9'la CHP takip etti.

İYİP yüzde 10,9'la üçüncü sırada yer aldı. HDP yüzde 10,7'yle dördüncü, MHP ise yüzde 8,6'yla beşinci parti konumunda.