AKP'ye yakın anket şirketi sonuçları açıkladı: 9 puanlık fark...

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oyunuzu verirsiniz?" sorusunu Türkiye genelinde 26 ilde 2 bin 500 seçmene yöneltti.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 15-24 Kasım 2022 tarihleri arasında Türkiye genelinde NUTS2 sistemine göre İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin dahil 26 ilde 18 yaş ve üzeri 2 bin 500 kişiyle telefon yöntemiyle yaptığı anket çalışmasında katılımcılara, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oyunuzu verirsiniz?" sorusunu yönetti.

Ankete göre kararsızlar da katıldığında şu sonuç çıktı:

AKP: %37.7

CHP: %24.4

İYİ Parti: %11.2

HDP: %10.4

MHP: %8,4