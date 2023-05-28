AKP’ye oy isteyen İsmailağa Cemaati’nden kadınlara tehdit: 'Bize alışacaksınız'

İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan TÜROB 50. Yıl Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde oy kullanımının sona ermesi ardından sandıkların açıldığı esnada, İsmailağa Cemaati üyelerinin sınıflara girdiği belirtildi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Şişli’nin yanı sıra Esenyurt ilçesinde de birçok okulda çok sayıda cemaat üyesinin okul önünde beklediği ve duruma tepki göstererek neden beklediklerini soran kadınlara “Bize alışacaksınız” tehdidinde bulunulduğu öğrenildi. Polislerin, yaşanan tartışmaya müdahale ettiği öğrenildi.

Vaaz yoluyla Erdoğan'a oy istediler

Öte yandan Esenyurt ilçesindeki Belma Barut İlkokulu’nun çevresi ve bahçesi içerisinde İsmailağa Cemaati’ne bağlı sarıklı ve cübbeli bir grup, oy verildiği sırada sınıfları tek tek gezerek seçmenlerden vaaz yoluyla AKP'li aday Recep Tayyip Erdoğan’a oy istedi.



Konuya ilişkin konuşan okul sorumlusu Remzi Yıldız, İsmailağa Cemaati’ne bağlı bu grubun seçimlerin başlamasının ardından Esenyurt’un birçok noktasında konumlandığını ve AKP’li yetkililer tarafından müşahit kartları dağıtılarak sınıflara sokulduğuna dikkat çekti. Ayrıca tüm itiraz ve engelleme girişimlerine rağmen okulda bulunan polislerin duruma kayıtsız kaldığına işaret eden Yıldız, “Bunlar sınıflara girmelerini engellemeye çalıştık fakat AKP yetkilileri tarafından müşahit kartları dağıtılarak sınıflara girdiler. Bazıları koridorlarda toplanırken bazıları da okulların çevresinde de dolanıyorlar. Okulların etrafında ve içerisinde sürekli girip çıkıyorlar. Bizler önlem alınmasını istiyoruz ama polislerde bu duruma müdahalede bulunmuyor. Sınıflarda da vaaz veriyorlar, siyaset yapıyorlar” diye belirtti.



Bahsi geçen grubun ayrıca okul bahçesi içerisinde taşıdıkları poşetlerden müşahit kartlarını çıkararak, dağıttıkları görüldü.