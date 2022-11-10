AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi Atatürk'ü Silivri'deki görüntülerle andı

CHP'den istifa edip Memleket Partisi'ne oradan da AKP'ye geçen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi sosyal medya hesabından ölümünün 84. yılı dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ü anan bir paylaşım yaptı.

Çelebi Twitter hesabından paylaştığı videoya, "Ömrünü, emeğini, aklını, sevgisini, tüm malını mülkünü milletine veren Atatürk'ün daima izinde… Sevgi, saygı ve özlemle…" notunu düştü.

Mahkemedeki savunmasından bir kesit paylaşan Çelebi şu ifadeleri kullanıyor:

"Bizler senin en değerli mirasın bağımsızlık aşkıyla dolu bir nesiliz. Eseri emanet ettiğin gençlik ve milletimizin başına bir felaket gelirse vebalinin ait olacağı subaylar olarak ihtirassız, yalnız vatan ve memleket selametini gaye edinerek çalışıyoruz. Tek kaygımız zindanda da olsak senin yürüdüğün yoldan geri kalmaktır. Hiçbir güç seni kalbimizden ve beynimizden silip atamaz."