AKP'ye katılacağı iddia edilen Aslı Baykal'dan yeni paylaşım

CHP'den istifa eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, AKP'ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Baykal, "Benim şu an yaptığım teorik bir çalışma. Hiçbir yere katıldığım yok" ifadelerini kullanmıştı.

Günler sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Aslı Baykal Altılı Masa'yı eleştirerek, "Altı benzemezin tek ortak noktası ‘Erdoğan gitsin’. Başka? Sıfır politika, sıfır vizyon… Eleştirilerime tahammülsüzlükleri de muhalefetten umutsuzluğumun sağlaması oldu…" ifadelerini kullandı.