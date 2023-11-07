AKP'ye İYİP'ten transfer: 'Yarın AK Parti’ye katılıyorum'

Partisinin AKP’yle ittifak yapması gerektiğini söyleyen ve yakın zamanda istifa eden eski İYİP milletvekili Nebi Hatipoğlu hakkında TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, bir iddiada bulundu.

Gürel, İYİP’ten istifa eden Nebi Hatipoğlu'nun AKP MKYK'sine geçeceğini ileri sürdü.

Hatipoğlu, partisinin AKP’yle ittifakını savunuyordu. Eski İYİP milletvekili 2 Kasım'da partisinde istifa etti.

Saymaz: Hatipoğlu doğruladı

Gazeteci İsmail Saymaz, Hatipoğlu’yla görüştüğünü, Hatipoğlu'nun iddiayı doğruladığını söyledi. Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İyi Parti’den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, yarın AK Parti’ye katılıyorum. Bu bilgiyi Hatipoğlu’na sordum, katılacağını doğruladı" dedi.