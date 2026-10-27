AKP’ye geçeceği konuşulurken Özgür Özel’i karşılamaya gitmişti: Merkezefendi Belediyesi Başkanı gözaltında

Denizli’nin Merkezefendi Belediyesi’ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile eşi Mehmet Ali Doğan’ın da aralarında bulunduğu kişilerin gözaltına alındığı bildirildi. Belediye binası ve Doğan’ın evindeki aramaların sürdüğü aktarıldı.

Operasyonun gerekçesi ve gözaltına alınanlara yöneltilen suçlamalar hakkında ayrıntılı bilgi henüz paylaşılmadı.

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CHP’den Yeni Parti’ye geçmişti

Şeniz Doğan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin adayı olarak girdiği seçimde yüzde 57,78 oy alarak Merkezefendi Belediye Başkanı seçilmişti.

Doğan daha sonra CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye katılmıştı.

Doğan’ın parti değiştirmesinin ardından belediye meclisindeki siyasi dağılım da değişmişti.

AKP’ye geçeceği konuşuluyordu, Özgür Özel’i karşılamaya gitti, gözaltına alındı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın adı bir süredir AKP’ye katılacağı haberleriyle gündemdeydi.

Söz konusu parti geçiş iddialarını net bir dille yalanlamayan Doğan’ın adı geçtiğimiz günlerde yerel basında yine bu haberlerle anılmıştı.

Doğan, AKP’ye katılacağı iddiaları sürerken Yeni Parti’nin Denizli’deki kongresine katılmış, burada da kendisine yöneltilen parti değiştirme gündemine ilişkin soruları geçiştirmişti.

Doğan, iki gün önce kente gelen Özgür Özel’i karşılayan heyette yer almış, ancak törenin bitmesini beklemeden alandan ayrılmıştı.

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