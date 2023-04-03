AKP’nin propaganda grubunun yöneticisi rektör Edibe Sözen çıktı

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala iktidarın propaganda çalışmalarının arkasında rektör ve müftü gibi üst düzey kamu görevlilerinin olduğu ortaya çıktı.

Gazete Pencere’nin haberine göre seçim takviminin açıklanmasından kısa bir süre önce oluşturulan “Medya İletişim #Seçim” isimli bir WhatsApp grubu, AKP’nin sosyal medya kampanyalarını organize etmek için kuruldu.

Dışarıdan katılıma kapatılan grubun yöneticileri arasında Maltepe Üniversitesi Rektörü Edibe Sözen de bulunuyor. Sözen’in kişisel telefon numarasıyla kayıtlı olduğu grupta, “yönetici” olarak yer aldığı görülüyor.

Eski AKP milletvekili, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyesi ve Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapan Edibe Sözen, Temmuz 2022’de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Maltepe Üniversitesi’ne rektör olarak atanmıştı.

Sözen’in yanı sıra çeşitli kamu kuruluşlarında görev alan isimler de grupta yer alıyor. Bunlardan biri de Bartın Amasra Müftüsü Oğuz Yılmaz.

Kamu görevlilerin yanı sıra AKP’li üst düzey yöneticiler ve milletvekilleri de grubun katılımcıları arasında bulunuyor. Eski bakan Faruk Çelik de grubun dikkati çeken katılımcılarından. Söz konusu grupta AKP propagandası yapmak amacıyla yapılacak olan paylaşımların ne şekilde yapılacağı, hangi etiketlerin kullanılacağı yöneticiler tarafından gruptaki katılımcılarla paylaşılıyor.

Said Ercan tarafından kurulan grupta propaganda çalışmaları hala onun kontrolünde yürütülüyor. AKP’ye yakınlığıyla bilinen Uluslararası Sosyal Medya Derneği’nin (USMED) de başkanlığını yapan Ercan, 2009 yılında İslami kesimin sosyal medya platformu olarak ortaya çıkan İHL (İmam Hatip Lisesi) Sözlük’ün kurulumunda da yer almıştı.