AKP’nin oy oranı soruldu, Bakan itiraflara başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı bir televizyon programında “Son dönemde anketlerde AKP'nin bir önceki seçime göre oylarında düşme görülüyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna itiraf niteliğinde bir yanıt verdi.
Gerçekgündem'in aktardığı habere göre, Karaismailoğlu söz konusu soruya şu yanıtı verdi:
- Son 6 aydır yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar var. Bunların hayata yansımaları var. Onun vatandaşımıza verdiği bir huzursuzluk ve beklenti var.
- Ben her gün sokaktayım. Haftada en az 3 ile gidiyorum. Bir sıkıntı var. Vatandaşın alım gücü düştü. Esnafta da sıkıntı var. Ama son günlerde, son aylarda bu Ramazan ayıyla birlikte olumlu gelişmeler var piyasada. Vatandaş onun sıkıntısını görüyor.
- Alım gücünün artmasını bekliyor. Ama bunu çözecek olanın sadece Recep Tayyip Erdoğan ve AKP olduğunu iyi biliyor. Bu sıkıntıları söylüyorlar biz de dinliyoruz.