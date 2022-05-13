AKP’nin oy oranı soruldu, Bakan itiraflara başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı bir televizyon programında “Son dönemde anketlerde AKP'nin bir önceki seçime göre oylarında düşme görülüyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna itiraf niteliğinde bir yanıt verdi.

Gerçekgündem'in aktardığı habere göre, Karaismailoğlu söz konusu soruya şu yanıtı verdi: