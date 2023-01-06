AKP'nin önemli ismi 'kara haber' diye yorumladığı memur zammını bir araba markasına benzetmiş

Milli Gazete yazarlarından Zeki Ceyhan, memur ve emekliye yapılan yüzde 30’luk maaş zammının AKP içerisinde eleştirilere neden olduğunu yazdı.

Ceyhan, “AKP’nin belli başlı isimlerinden biri” olarak nitelediği kişinin zamma “Müjde görünümlü kara haber” şeklinde yorum yaptığını belirtti.

Zeki Ceyhan’ın bugünkü köşe yazısı şöyle:

"Memur ve emekli maaşlarına yapılan “yüzde 25’lik zam” ne muhalifleri ne de iktidar yanlılarını tatmin etmedi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın bu müjdesi AKP’li dostlarımızı hayli tedirgin etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın açıklamasının hemen ardından konuştuğumuz AKP’nin belli başlı isimlerinden biri bize “Doğan görünümlü Şahin” benzetmesini hatırlatarak, yapılan açıklamanın “müjde görünümlü kara haber” olduğunu söyledi!

Ve ilan edilen bu rakam yüzünden AKP’nin çok şey kaybetme riski ile karşı karşıya kaldığını ifade etti!"