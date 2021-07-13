AKP'nin koltuk sevdası

Nakşibendi tarikatına bağlı Kemal Efendi Vakfı'ndan hafızlık eğitimi alan gençler için İstanbul Müftülüğü'nün himayesinde Fatih Camisi'nde tören düzenledi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un da katıldığı törende cami içerisinde konuşma kürsüsü kuruldu, protokol koltukları yerleştirildi.Vakıf yöneticileri ve AKP'li isimler, minberin yanına yerleştirilen koltuklarda, diğer davetliler ise yerde oturdu. Törene Kurtulmuş'un yanı sıra AKP Fatih ilçe teşkilatı yöneticileri de katıldı.

Bedelsiz bina tahsisi

Kemal Efendi Vakfı, 2016 yılında İBB'den 25 yıllığına bedelsiz bina tahsisi ile gündeme gelmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında Fatih'teki bir binayı bedelsiz olarak 25 yıllığına vakfa tahsis etmişti. Tahsis için vakıf, İBB'den yazılı talepte bulunmuş, Belediye Meclisi'nde alınan karara CHP'li üyeler karşı çıkmıştı.