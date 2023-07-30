AKP’nin karma eğitime saldırısı - 2: 'Artık mevziyi politik bir çerçevede kurmak gerekiyor'

AKP’nin 20 yılı aşan iktidarında kamusal, laik ve bilimsel eğitime dönük saldırısı devam ediyor. Seçimler sonrası atanan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in karma eğitimi hedef alan açıklamaları bu saldırılarının yeni bir adımı oldu. Tekin, katıldığı bir canlı yayında da “Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin en baştaki argümanı, ‘Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum’ oluyor. Veliyi ikna etmek için gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz. Veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli” diyerek karma eğitime yönelik tartışmaları tekrar açtı.

soL, Bakan Tekin aracılığıyla bir kez daha laikliğin en önemli unsurlarından biri olan karma eğitimin kaldırılmasına ilişkin bu yeni girişimin ardından, eğitim bilimciler, eğitim emekçileri mücadelesinin içinde yer alan eğitimciler, kız çocuklarının eğitim hakları ve gelecekleri için mücadele eden kurumların temsilcilerinden oluşan katılımcılarla bir Yuvarlak Masa toplantısı düzenledi.

Çevrimiçi düzenlenen toplantıya Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Av. Müjde Tozbey, Boğaziçi Üniversitesi emekli öğretim üyesi eğitim bilimci ve yazar Prof. Dr. Rıfat Okçabol ve Ankara Üniversitesi öğretim üyesi eğitim bilimci-yazar Prof. Dr. Ahmet Yıldız katıldı. Toplantıda, iktidarın karma eğitimi hedef alan saldırısı, siyasi, ideolojik, ve pedagojik boyutlarıyla değerlendirildi.

Toplantının ikinci bölümünü okurlarımızla paylaşıyoruz.

‘Karma eğitimin ayrı eğitimden çok daha iyi olduğunu yaşayarak gördüm’

Cumhuriyet eğitim tarihinin, önce bir öğrenci, sonra bir öğretmen ve eğitim bilimci olarak yaklaşık son 75 yılına şahitlik etmiş olan Prof. Dr. Okçabol, kendisinin yıllardır Türkiye’nin farklı illerde öğretmenlik yaptığını, eğitimci olarak okulları gezdiğini, öğretmenlerle, öğrencilerle etkinlikler yaptığını, velilerle sohbetler ettiğini hatırlatırken şu ifadeleri kullandı:

“Ben hiçbir zaman çocuğunu okutmak istemeyenle karşılaşmadım. Halktan karma eğitime karşı herhangi bir tepki görmedim hiçbir zaman. Ben Kabataş Erkek Lisesi'nde okudum. Arkadaşlarımın çoğu ders bitsin de yanımızdaki kapı Beşiktaş Kız Lisesi’nin önüne gidelim diye düşündüğünü hatırlatırım. Ankara'da bir kız lisesinde öğretmenlik yaptım. Astsubay okulunda erkek okulu öğrencilerine öğretmenlik yaptım. Alanya'da karma eğitim veren okulda öğretmenlik yaptım. Dolayısıyla fiilen karma eğitimin kız erkek ayrı eğitimden çok çok çok daha iyi olduğunu yaşayarak, görerek bilen biriyim. Bunu halk da biliyor.”

Eğitim bilimci ve yazar Prof. Dr. Rıfat Okçabol

‘Topluca ses çıkarıp, AKP’ye geri adım attırmamız gerekiyor’

AKP’nin yalnız karma eğitim karşıtı olmadığını, laik eğitime, kadının özgürlüğüne karşıt olduğunu hatırlatan Okçabol şöyle devam etti:

“Çocuk istismarı, çocuk evliliği, kadın cinayetleri AKP iktidarları döneminde tavan yaptı. Büyük amaç laik sistem. Tek amaç 1.400 yıl önceki anlayışta olduğu gibi kadının eve kapanması, erkeğin kulu kölesi olması. Temel amaç toplumu din toplumuna dönüştürmek.

Topluca ses çıkarıp, AKP’ye geri adım attırmamız gerekiyor. Yoksa AKP’nin yasaları aldırdığı yok. Tek çözüm bence, örgütlü, el birliğiyle, işbirliğiyle karşı çıkmak. Her gün AKP bir adım daha kazanıyor. Bu konuda da geri adım atsa da yarın bir adım daha ileri gidecek. Dolayısıyla insanları bilinçlendirmek şart. Bunun yollarını aramamız gerekiyor.”

‘İktidarlarının devamı için itaat pedagojisi kurmak zorundalar’

Yakın dönemde birçok araştırmacı yazarla birlikte ÇYDD ve Cumhuriyet Kitaplarının bir yayını olarak “Cumhuriyet ve Çağdaş Eğitim” ve “Cumhuriyet ve Demokrasi” kitaplarını hazırlayan eğitim bilimci Prof. Dr. Yıldız da yaptığı değerlendirmede bu tartışmanın yeni bir tartışma değil hiç kapanmayan bir tartışma olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Karşımızda olan şey şu: Hedeflerine ulaşmak için çok stratejik hareket eden bir yapılanma var. Bunu hiç akıldan çıkarmamak gerekir. Kendi programları bağlamında konuyu dile getiriyorlar. Sonra gelen tepkiye göre önerilerini revize ediyorlar. Ama asla vazgeçmiyorlar. Bu hedeften kolay kolay vazgeçmeyecekler. Kader, şükür ve itaat pedagojisi hâkim kılmak zorundalar. İktidarlarının devam etmesi için, bir tür Talibanlaşma için bu şart.”

Eğitim bilimci-yazar Prof. Dr. Ahmet Yıldız

‘Şimdi ilkokula müdahale etmeye çalışıyorlar’

Yıldız karma eğitime ilişkin hamlenin AKP için oldukça önemli olduğunu söylerken şunları dile getirdi:

“Karma eğitimden bahsederken Cumhuriyetin kalbinden, laik eğitimin kalbinden, olmazsa olmazında bahsediyoruz. Niye buraya özel olarak saldırıyorlar? Okul öncesini Diyanet müdahalesiyle, sıbyan mektepleriyle çökerttiler.

Ortaokulu, liseyi çökerttiler. Hem Anadolu ve fen liselerinin zayıflatılması ve içeriksizleştirilmesi, hem açık okul uygulamaları, meslek liseleriyle, imam hatip okullarıyla bu kademeleri deforme ettiler. Arada çok kritik bir yer kaldı: İlkokul. En kritik halkalardan birisi olarak ilkokul eksik kaldı, şimdi buna müdahale etmeye çalışıyorlar.”

‘Laiklik olmadan emek mücadelesi olamaz’

Yıldız yaptığı değerlendirmede karşı tarafın güçlü bir stratejiyle hareket ederken AKP karşıtlarını bir strateji kuramadığının, örgütlülük ve direniş de sergileyemediğini dile getirirken şöyle konuştu:

“Genel olarak demokratik kamuoyuna baktığımızda genelde bir açıklamayla basın açıklamasıyla yetiniyoruz. Ne yazık ki saldırıya etkili yanıt üretemiyoruz, Türkiye'nin ilerici birikimini yansıtmaktan ve örgütlemekten uzak bir perspektif dikkat çekiyor,. Solun bir kısmı liberal olmaya, piyasalaşmaya vurgu yaptı, itirazı oradan yükseltti. Bir kısmı da piyasalaşmayı görmeden, sadece laiklik hattından ilerlemeye çalıştı. Bu ikisini birleştirerek büyük bir muhalefet örgütlenemedi.

AKP projesi o kadar hegemonik oldu ki, bu hegemonya bizi kendi argümanlarımızdan ve kendi geçmişimizden adeta kopardı. Mesela Cumhuriyetçi bir parti Cumhuriyeti savunamaz hale geldi. Sosyalist bir parti emeği savunamaz hale geldi. Şimdi laiklik bunların hepsinin merkezinde bir kavram, laiklik olmadan emek mücadelesi olamaz. Laiklik olmadan Cumhuriyet olamaz. Ama karşı tarafın söylemleri bizim saflarda da taraftar buldu. Ana muhalefet partisi bile laiklik demekten imtina eder bir hale geldi. Dolayısıyla laikliği karşı tarafın anlam dünyasıyla algılayan bir durum oluştu.”

‘İdeolojik bir saldırıya pedagojik bir yanıt verilemez’

Prof. Dr. Yıldız konuya ilişkin tartışmanın pedagojik değil, ideolojik olduğunu hatırlatırken, şunları vurguladı:

“Kız çocuklarına yönelik okul açmayı 1800’lü yılların sonunda konuşabilirdik. 2023 yılında yaşıyoruz, karma eğitim iyidir demek zorunda kalmak trajedisi ile karşı karşıyayız. Dünyada da böyle bir tartışma yok. Ama her yerde görüyoruz, sağ muhafazakar siyasetler karma eğitime saldırıyor.

Burada konuşulan mesele pedagoji değil, geleceğin toplum tasavvuru. Biz nasıl bir toplumda yaşamak istiyoruz? Okul onun provası. Biz kadınlar ve erkeklerin eşit, özgür yaşadığı bir ülke istiyorsak karma eğitim doğal olarak olacak. Yok biz şerri hükümlere göre yaşamak istiyorsak, ilkokuldan önce ayıracaklar. Dolayısıyla meselenin kendisi politik. İdeolojik ve politik bir saldırıya pedagojik bir yanıt verilemez, politik bir yanıt vermek gerekir. Bu laikliğe ve Cumhuriyet modernleşmesine açık bir saldırıdır. Dolayısıyla artık mevziyi de politik bir çerçevede kurmamız gerekiyor.

Siyasal islamcılar sesini çıkarttıkları kadar ve hegemonik oldukları kadar büyük bir kitle değiller. AKP tabanı içinde de karma eğitimi karşı olanların sayısını ben size söyleyeyim: Yüzde 5’leri, 10’ları geçmez. AKP’li velilere bakıyorsun, çocuklarını normal okullara gönderiyor, ayrı okula göndermek istemiyor. Bunu isteyen çok marjinal bir gruptur ancak.”

‘Biz çoğunluğuz ama onlar örgütlü’

Diğer taraftan laik eğitim isteyenlerin, demokratik eğitim isteyenlerin çoğunluk olduğunu ifade eden Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ama karşı taraf hegemonik, biz çoğunluğuz ama onlar örgütlü. Şimdi, dolayısıyla bu bize bizim daha iyi örgütlenmemiz gerektiğini anlatıyor. Emek örgütlerinden demokratik kitle örgütlerine, ilerici kamuoyuna seslenen, bu çoğunluğa seslenen, Türkiye'ye seslenen ve onu büyüten, örgütleyen bir hatta ihtiyaç var.

Bununla birlikte, laikliği, laik eğitim sloganının altını iyi dolduracak ve iyi anlatacak, onu somutlayacak söylemlere çok ihtiyaç var diye düşünüyorum. Kuru bir laiklik söyleminin kimseyi ikna etme şansı yok. Bunun yoksul çocukların eğitim hakkıyla ilgili olduğunu, yoksul insanların, ülkenin geleceğiyle ilgili olduğunu somutlamak gerek. Bu anlamda yeni söylemlere ve örgütlenmelere ihtiyaç var.”