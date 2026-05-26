AKP'nin 'kandırılmasının' üzerinden neredeyse 10 yıl geçti: 15 Temmuz için bir ay boyunca anma programı düzenlenecek

15 Temmuz, ülkeyi yıllarca Gülen Cemaati ile kurduğu koalisyonla yöneten, yargıyı ve emniyeti Gülen Cemaati'ne teslim eden, orduda Gülen Cemaati'nin ağırlık kazanmasına izin veren AKP'nin eserlerinden biriydi.

Beraber yönettiler, beraber saldırdılar, beraber kumpaslar kurdular... Sonra ters düştüler. Bir taraf darbeye girişti ve başarısız oldu, diğer tarafsa "Kandırıldık" dedi...

"Kandırılmalarının" meyvesi, yani 15 Temmuz darbe girişimi, yaklaşık 10 yıl önce gerçekleşti. AKP iktidarı ise 15 Temmuz'u bir ay boyunca sürecek programlarla anma kararı aldı.

81 ilde bir ay boyunca anma programları düzenlenecek

Yandaş Türkiye gazetesinin haberine göre; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek anma programlarının bu yıl farklı bir konseptle hazırlanması için talimat verdi.

"15 Temmuz’un unutulmaması ve yeni nesillere doğru şekilde aktarılması" iddiasıyla kapsamlı bir çalışma yürütülmesini isteyen Erdoğan, bu süreçte hem AKP kanadının hem hükûmet kanadının ayrı ayrı çalışmalar yürütmesini istedi.

Çalışmalara bayramdan sonra başlanacağı öğrenilirken, 81 ilde bir aydan uzun bir süre boyunca çeşitli programlar gerçekleştirileceği belirtildi.

Bu kapsamda dijital mecralar başta olmak üzere televizyon, açık hava ve uluslararası iletişim kanallarını kapsayan geniş çaplı bir iletişim kampanyası yürütülecek.

Hem yurt içinde hem yurtdışında anma programları yapılacak. Hedef kitle ise "genç kuşaklar" olacak.

Ayrıca darbe girişiminin ardından geçen 10 yılda "Türkiye’nin güvenlik, savunma, demokrasi ve kalkınma alanlarında attığı adımların" da kamuoyuna anlatılması hedefleniyor.