AKP’nin istediği oldu: AYM, ‘süresiz nafaka’ düzenlemesini iptal etti!

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AKP’nin ve gericilerin uzun süredir kaldırılmasını gündeme getirdiği, kadınların boşanma sonrası yoksullaşmasına karşı kazanılmış bir hak olarak görülen “süresiz nafaka” hakkı Anayasa Mahkemesi’nce (AYM) iptal edildi.

AYM boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti.

AYM, bugünkü Genel Kurul gündeminde Antalya 12. Aile Mahkemesi’nin, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde hüküm altına alınan yoksulluk nafakasının "süresiz olması"na ilişkin düzenlemenin iptali için yaptığı başvuruyu görüştü.

Gerekçe daha sonra yazılacak

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Yüksek Mahkeme, ilgili düzenlemenin oy çokluğuyla iptaline, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

Kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

Türk Medeni Kanunu'nun "yoksulluk nafakası" başlıklı 175. maddesi, "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz" hükmünü içeriyor.