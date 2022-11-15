AKP'nin 'ilk oyum' etkinliğine 30 genç katıldı

AKP Aydın Gençlik Kolları’nın İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlediği buluşmaya, önümüzdeki seçimlerde ilk defa oy kullanacak, Z kuşağı gençler ilgi göstermedi.

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından, “Önceki Dönem Orman ve Su İşleri Bakanımız sn. Veysel Eroğlu, İl Başkanımız sn. Ömer Özmen, Gençlik Kolları İl Başkanımız sn. Ali Demir, Kadın Kolları İl Başkanımız sn. Duygu Göğde ve önümüzdeki seçimlerde ilk defa oy kullanacak yeni seçmen kardeşlerimizin katılımlarıyla #İlkOyum AK Parti'ye buluşmasını yüksek katılım ile gerçekleştirdik. Hayırlara vesile olsun” ifadeleriyle duyurulan buluşmaya, parti yetkililerinin dışında yaklaşık 30 genç katıldı.