AKP'nin 'Gezi' korkusu sürüyor: Taksim Metro İstasyonu kapatıldı

Haziran Direnişi'nin 8. yıldönümünde AKP'nin "Gezi" korkusu sürüyor.

Taksim Meydanı'nda Cumhuriyet Anıtı çevresi polis bariyerleriyle kapatılırken, İstiklal Caddesi'ne de bariyerler getirildi.

İstanbul Valiliği'nin kararıyla Taksim Metro İstasyonu saat 16.00'dan itibaren "ikinci bir emre kadar" kapatıldı.

Karar Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından şöyle duyuruldu:

"İstanbul Valiliği kararınca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 16.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacaktır. M2 Hattı trenlerimiz, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecektir."

#MetroDuyuru #M2 #F1

İstanbul Valiliği kararınca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 16.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacaktır. M2 Hattı trenlerimiz, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecektir. — Metro İstanbul (@metroistanbul) May 31, 2021

Taksim Dayanışması "8 yıl önce bütün güzellikleriyle hayatımıza giren Gezi Direnişi'nin yıl dönümünde, Eşitlik, özgürlük ve adalet umudumuzla, 31 Mayıs'ta Taksim'deyiz!" diyerek bugün saat 19.00'da Beyoğlu İpek Sokak'taki TMMOB MMO önünde buluşma çağrısında bulunmuştu.