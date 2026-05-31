AKP'nin Gezi korkusu 13. yılında sürüyor: Kuşatma altında Mis Sokak'ta basın açıklaması

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Gezi Direnişi’nin 13. yılında Taksim Dayanışması'nın çağrısı üzerine akşam saatlerinde Taksim Mis Sokak'ta bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Bugün İstanbul Valiliği'nin talimatı doğrultusunda Taksim, İstiklal Caddesi ve çevresi polis tarafından abluka altına alınırken, sabah saatlerinde başlayıp gün boyu sıkılaşan abluka nedeniyle Türk vatandaşları arama noktalarından kimlik kontrolü yapılarak içeri alındı.

Türkiye'nin en kalabalık caddelerinden olan İstiklal Caddesi, sınırlı sayıda turist dışında oldukça sakin ve tenhaydı.

Polisin yoğun kuşatması altında yapılan açıklamaya siyasi parti, sendika, meslek odaları, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan'ın da katıldığı eylemde, Esenyurt'ta sokak ortasında öldürülen gazeteci Hakan Tosun da anıldı.



TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aydan Adanır Usta tarafından okunan ortak basın açıklamasında "Bugün bir parkın park olarak kalmasını isteyenlerin talep ve beklentilerine kulak tıkayanlara karşı 80 ilde milyonlarca yurttaşın sokaklara taştığı ve demokratik tepkisinin gür sesle yankılandığı gün" denildi.

Gezi Direnişi’nde yaşamlarını yitiren Mehmet Ayvalıtaş, Ethem Sarısülük, Abdullah Cömert, Medeni Yıldırım, Hasan Ferit Gedik, Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan ve Berkin Elvan'ın anıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün 31 Mayıs 2026…

Gezi’yi hatırlamanın ve savunduğu değerleri düşünmenin zamanıdır! Çünkü; Gezi, sadece bir park değil adalet talebidir. Hukuksuz, delilsiz, gerekçesiz on yıllara varan hapis cezalarını veren siyasallaşmış yargının teşhiridir.

Gezi, taşı, toprağı, denizi, deresi, kamu arazisi ile yeraltı ve yerüstü bütün kaynakların yağmalanmasına karşı erkenden kurulmuş bir barikattır.

Gezi, seçimlere, seçilmişlere, oy hakkına, demokrasiye ve laikliğe halkın sahip çıkmasının diğer adıdır.

Gezi, anti-demokratik uygulamaların, halka yönelen şiddetin, biber gazının pervasızca kullanılmasının normalleştirilmesine karşı çıkışın adresidir.

Gezi, korku duvarlarının aşılması, cesaretin bulaşıcı hale gelmesidir.

Gezi, siyasetin demokratik tepkisinin gençlerin enerjisi, kadınların kararlılığından güç aldığı ve sözün, sazın, halayın, horonun, sanatın ve sporun temsilcilerinin buluştuğu direnmenin ortak tarihinin adıdır.

Ve bugün 31 Mayıs 2026… Gezi Direnişi yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor!"