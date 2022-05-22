AKP'nin gençlik programı dönüşünde kaza: 3 ölü

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin Adana'da gerçekleştirdiği gençlik programının dönüşünde meydana gelen kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haber Merkezi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 'Adana Gençlik Programı'na katılım için gelen kişileri taşıyan otobüsün dönüş yolunda kaza yaptığını duyurdu.

Kazayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Kandemir, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kandemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Adana Gençlik programımıza katılım için gelen arkadaşlarımızı taşıyan bir otobüs dönüş yolunda kaza yapmıştır. Maalesef üç kardeşimizi kaybettik. Yaralılarımız var. AK Parti ailesi olarak çok üzgünüz. Başımız sağolsun."

Haber

Niğde'de öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 42 yaralı