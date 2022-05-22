AKP'nin gençlik programı dönüşünde kaza: 3 ölü

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 'Adana Gençlik Programı'na katılım için gelen kişileri taşıyan otobüsün dönüş yolunda kaza yaptığını duyurdu.

Kazayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Kandemir, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kandemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Adana Gençlik programımıza katılım için gelen arkadaşlarımızı taşıyan bir otobüs dönüş yolunda kaza yapmıştır. Maalesef üç kardeşimizi kaybettik. Yaralılarımız var. AK Parti ailesi olarak çok üzgünüz. Başımız sağolsun."