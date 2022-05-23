AKP'nin EYT formülünü yandaş basın yazdı: Prim günü artacak

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) emeklilik hakları için mücadelelerini sürdürüyor.

Konuya ilişkin yandaş Sabah gazetesinde yer alan bir haberde, iktidarın masasındaki formül aktarıldı.

Buna göre EYT 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayıp yaşı bekleyenleri kapsıyor.

9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emeklilik için yaş şartı dışında kadın ise 20, erkek ise 25 yılı, işe giriş tarihine göre de 5000 ile 5975 gün primi tamamlaması gerekiyor.

EYT düzenlemesi ile prim ve yıl şartlarını tamamlayan kişilere emeklilik yolunun açılması beklentisi bulunuyor. Gündeme gelen bir formüle göre erkeklerin 25 yıllık (9.000 gün), kadınların da 20 yıllık (7.200 gün) prim gününü tamamlamaları halinde emekli edilmeleri söz konusu olabilecek.

Habere göre burada iki seçenek öne çıkıyor. Birincisi bu kişilerin primlerini tamamladıklarında emeklilik hakkı kazanmaları. İkincisi ise primlerini borçlanma yöntemleriyle tamamlamaları. Bunun için de kadınların doğum, erkeklerin askerlik borçlanması yapabileceği ifade ediliyor.

Yani emeklilik hakkı kazanmış yurttaşlar AKP'nin bu formülüyle yeniden borçlandırılacak.