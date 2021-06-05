AKP'nin enflasyon masalı patladı: Halkın sadece yüzde 6'sı inanıyor

AKP'nin TÜİK üzerinden açıkladığı resmi enflasyon rakamlarının doğru olduğuna inananların oranı yüzde 6'da kaldı.

Haber Merkezi

TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı masalına artık kimse inanmıyor.

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi olan Özer Sencar, "TÜİK Mayıs ayı TÜFE enflasyonunu %17 olarak açıkladı. Halkın sadece %6’sı bu kanaatte. Halkın %60’ından fazlası ise enflasyonun %30’un üzerinde olduğunu düşünüyor" dedi, yaptıkları anketin sonucunu paylaştı.

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TÜİK Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı

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Eski TÜİK Başkanı: Açıklanan enflasyon, istihdam, büyüme gibi veriler çok şüpheli