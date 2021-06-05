AKP'nin enflasyon masalı patladı: Halkın sadece yüzde 6'sı inanıyor

TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı masalına artık kimse inanmıyor.

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi olan Özer Sencar, "TÜİK Mayıs ayı TÜFE enflasyonunu %17 olarak açıkladı. Halkın sadece %6’sı bu kanaatte. Halkın %60’ından fazlası ise enflasyonun %30’un üzerinde olduğunu düşünüyor" dedi, yaptıkları anketin sonucunu paylaştı.