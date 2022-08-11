AKP'nin 'çorak' hatıra ormanı büyük tepki topladı

Van'da AKP Van İl Başkanlığı tarafından hatıra ormanı yapılmak istenen ancak dikilen ağaçların tutmadığı arazide, ağaçlardan geriye sadece tabela kaldı.

Haber Merkezi

AKP Van il örgütü tarafından Edremit İlçesi’nde ‘AK Parti İl Başkanlığı Hatıra Ormanı’ tabelası dikildi. Tabelanın dikildiği alanda ağaçların olmaması ise sosyal medyanın gündemi oldu.

Odatv'de yer alan habere göre Orman Şefliği Müdürlüğü bulunmasına rağmen, ormanı olmayan birkaç ilden biri olan Van’da, ağaç dikmek, orman oluşturmak yerine, hatıra ormanı tabelası dikme işi bir hayli fazlalaştı. Son olarak AKP Van İl Örgütü Edremit İlçesi’nde bulunan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yan tarafındaki alan ‘AK Parti İl Başkanlığı Hatıra Ormanı’ tabelası yerleştirildi. Tabelanın bırakıldığı alanda hiç ağaç bulunmaması ise sosyal medya da alay konusu oldu.

Haber

'Toplumun huzuru' bahanesiyle Zeytinli Rock Festivali yasaklandı!