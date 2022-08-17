AKP'nin 'cemevi' planını yazdı: Maaş bağlanacak...

Cemevlerine yapılan son saldırıların ardından AKP'den 'cemevi' adımı geliyor.

Yandaş yazar Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te yer alan yazısında AKP'nin yakın zamanda çıkarmaya hazırlandığı düzenlemeyi aktardı.

Selvi'nin yazısında sıraladığı ve atılacağını öne sürdüğü 4 adım şöyle:

1- Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanması.

2- Cemevlerinde görevli Alevi dedelerine maaş bağlanması.

3- Ayrıca cemevlerinin hizmetlerini yürüten bir görevliye maaş bağlanması.



4- Cemevlerine tapuda özel bir imar lejantı verilmesi.