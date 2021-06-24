TKP'nin günlük dijital yayını Boyun Eğme'nin yeni sayısında Türkiye'nin zengin patronları, AKP-Erdoğan ilişkileri, ülkenin peşkeş çekilen değerleri gündem ediliyor.
Gazetenin manşet yazısı şöyle:
Haber Merkezi
Efsun Aslan – Samet Yeşilöz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
AKP'nin bu açılımını unutmayın: Asırlık Koç Partisi!
Koç Holding, 95. yaşını kutluyormuş… Öyle diyor gazeteler. Koç gibi olmak isteyenlere tavsiyeler veriyorlar bir de. Ükemizde, Koç ailesinin üyeleri gibi yaşamak istemeyen azdır herhalde.
Haber Merkezi
TKP'nin günlük dijital yayını Boyun Eğme'nin yeni sayısında Türkiye'nin zengin patronları, AKP-Erdoğan ilişkileri, ülkenin peşkeş çekilen değerleri gündem ediliyor.
Gazetenin manşet yazısı şöyle: