AKP'nin bu açılımını unutmayın: Asırlık Koç Partisi!

Koç Holding, 95. yaşını kutluyormuş… Öyle diyor gazeteler. Koç gibi olmak isteyenlere tavsiyeler veriyorlar bir de. Ükemizde, Koç ailesinin üyeleri gibi yaşamak istemeyen azdır herhalde.

Haber Merkezi

TKP'nin günlük dijital yayını Boyun Eğme'nin yeni sayısında Türkiye'nin zengin patronları, AKP-Erdoğan ilişkileri, ülkenin peşkeş çekilen değerleri gündem ediliyor.

Gazetenin manşet yazısı şöyle:

"Koç Holding, 95. yaşını kutluyormuş… Öyle diyor gazeteler. Koç gibi olmak isteyenlere tavsiyeler veriyorlar bir de. Tavsiye deyip geçmeyin. 83 milyon 614 bin nüfuslu ülkemizde, Koç ailesinin üyeleri gibi yaşamak istemeyen azdır herhalde.

Dinleyin tavsiyeleri…"

Boyun Eğme'yi görsele tıklayarak okuyablirsiniz

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