AKP'nin birinci çıktığı ankette Erdoğan ilk sırayı alamadı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir yıldan az süre kalırken, anket şirketlerinin iddiaları sürüyor.

Gazete Durum'da yayımlanan ankette, "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle şekillendi:

AKP: 33,2

CHP: 24,8

İYİP: 16

HDP: 10,3

MHP: 8,7

Akabinde katılımcılara, "Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu?" sorusu yöneltildi. "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” diyenlerin oranı yüzde 62,4 olurken, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” yanıtını verenlerin oranı yüzde 37,6'da kaldı.

Erdoğan ilk sırayı alamadı

Seçmenlere, siyasetçilerle ilgili 'genel kanaatleri' de soruldu. Ankette yer alan iddiaya göre katılımcıların yüzde 48,2'si Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili olumlu kanaat bildirdi. Yavaş'ı yüzde 36,2'yle AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yüzde 32,6 ile İYİP Genel Başkanı Meral Akşener takip etti.

Bu isimleri yüzde 31,2 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yüzde 30,4 ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takip etti.