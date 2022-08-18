'AKP’nin bakanları değerlendirmiş, gece müzik yasağına devam'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç’ın, "gece saat 00.00’dan sonra müzik yasağının ne zaman kaldırılacağına" ilişkin soru önergesini yanıtladı.

Bakan Soylu, "kişilerin huzur ve sükununun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan kaynaklanan gürültü ve titreşimin standartları ile eğlence yerlerinde yapılacak müzik yayınlarına dair usul ve esasların; Çevre Kanunu, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikçe belirlendiğini" ifade etti.

Bu kapsamda Çevre Kanunu’nun “gürültü” başlıklı 14. maddesi uyarınca, kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturulmasının yasak olduğunu belirten Soylu, 04 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nin “eğlence yerlerine ilişkin esaslar” başlıklı 24. maddesinin ilgili fıkralarında, "çok hassas kullanım alanlarındaki açık ve yarı açık yerlerde eğlence yerleri ile canlı müzik yayını yapılmasının yasak olduğu, hassas kullanımların bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinde 00.00-07.00 saatleri arasında canlı müzik yayını yapılmasının yasak olduğu ve diğer saatler ile az hassas ve hassas olmayan kullanımların bulunduğu alanlarda ise aynı maddenin (b) ve/veya (c) ve/veya (ç) bentlerinde belirtilen sınır değerleri sağlayacak şekilde faaliyetlerin sürdürülebileceğinin” hüküm altına alındığını kaydetti.

İçişleri Bakanı, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca canlı müzik izni verilen yerlerdeyse belirlenen saatler dışında ilgili mevzuatta belirlenen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükununu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda izinlerin iptal edileceğinin de hüküm altına alındığını bildirdi.

Soylu, canlı müzik izni bulunmayan eğlence yerlerinde müzik yayınına kesinlikle izin verilmeyeceği hususlarının genelgeyle talimatlandırıldığını ifade etti.

'6 ay geçti hâlâ değerlendiremediniz mi?'

"AKP’nin bakanları değerlendirmiş, gece müzik yasağına devam" diyen CHP İzmir Milletvekili avukat Sevda Erdan Kılıç, Bakan Soylu’nun yanıtını şöyle değerlendirdi:

"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Mart 2022 tarihinde, saat 00.00’dan sonra müzik yasağının kaldırılması hakkında, ‘İçişleri Bakanlığı çalışma yapacak. Müzik yasağıyla ilgili Kurul’un bir kararı yok. Yakın dönemde kalkacağı kanaatindeyim.’ açıklamasında bulunmuştu. İçişleri Bakanı Soylu da müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin, ‘Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz.’ demişti. Turizm sezonu başlamadan önce yapılan bu açıklamalar; turizmcileri, bu sektörde çalışan emekçi vatandaşlarımızı, sanatçıları, müzik ve eğlence sektörü çalışanlarını, bu sektörden gelir elde eden herkesi, yasağın kalkacağı yönünde ümitlendirmişti. Pandemi nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarının yaz aylarında iş yapamayan müzik sanatçıları ve turizmciler 2022 yılından çok ümitlilerdi. Çünkü, Sağlık Bakanı Koca’nın, ‘müzik yasağının yakın dönemde kalkacağı kanaatindeyim’ sözlerine güvenmişlerdi. Ama bu güvenleri boş çıktı, güvendikleri dağlara kar yağdı!

İçişleri Bakanı’na soru önergemizde sormuştuk, gene soruyoruz; Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sağlık bakanlıkları ile konuyu değerlendireceklerdi. Ne oldu? 6 ay geçti, hala değerlendiremediler mi? 6 ayda değerlendirmeleri bitmedi mi? Yoksa o gün, her zaman yaptığınız gibi konuyu savuşturmak için mi öyle dediniz. Soru önergesine verdiğiniz ‘müzik yasağının devam ettiği’ konusundaki bu cevabınıza kadar resmi bir açıklama yapmadığınıza göre, savuşturduğunuz sonucu çıkıyor.

Son günlerde peş peşe gelen, sanatçıların konserlerinin yasaklanması, festivallerin yasaklanması kararları da amaçlarının aslında insanların yaşam tarzına müdahale etmek olduğunu gösteriyor. Yasakçı zihniyetin partizan valileri de son günlerde adeta birbirleriyle festival yasaklama yarışına girdi. Son olarak da gerici bazı grupların hedef göstermesiyle Zeytinli Rock Festivali 'kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması' bahanesiyle yasaklandı. İnsanlardan birkaç günlük mutluluğu bile esirgeyenler gidecek, biz yine festivallerle eğlenmeye devam edeceğiz. Müzik hayatımızda hep var olacak. AKP’nin yeni bir yaşam tarzı dizayn etmesine izin vermeyeceğiz."