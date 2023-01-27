AKP'nin 'Ay’a sert iniş' rüyasının gerçekleşme yüzdesi belli oldu

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), 13 Aralık 2018 tarihinde, “Bir rüya gerçek oluyor” denilerek AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla kuruldu.

Kuruluşundan 2021 yılına kadar hiçbir faaliyette bulunmayan TUA’ya Şubat 2021’de, “önemli görevler” verildi. Erdoğan, 9 Şubat 2021 tarihinde düzenlenen Milli Uzay Programı’nda yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin uzay yolculuğundaki 10 hedefini” paylaştı. TUA’ya verilen görevler arasında, “2023 yılında Ay’a sert iniş” de yer aldı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, TUA’nın 2023 Yılı Performans Programı ise Ay’a sert iniş takviminin sarkacağını ortaya koydu. Program, Ay’a yönelik hedeflerin çok uzağında kalındığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sert iniş 2024'te

Programda, Ay’a Sert İniş Projesi’nin gerçekleştirilme oranı da paylaşıldı. Buna göre, 2022 yılı için yüzde 67 olarak planlanan Ay’a Sert İniş Projesi’nin 2022 yılındaki ilerleme oranı, yüzde 53 olarak tahmin edildi. Projenin 2023 ve 2024 yıllarına yönelik gerçekleşme oranı tahminleri ise sırasıyla yüzde 83 ve yüzde 100 oldu. Projenin hedeflenen tarihte tamamlanamayacak olmasına yönelik açıklamada ise “Göstergenin tamamlanma yılı, yaşanan küresel salgının sektör üzerindeki dolaylı veya doğrudan etkilerin tedarik zincirinde değişikliklere yol açması nedeniyle 2024 olarak tahmin edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Yumuşak iniş başka bahara

2022 yılı bütçe döneminde TUA’nın programına alınan, “Ay’a yumuşak iniş” projesinin gerçekleşme hedefleri de dikkati çekti. Buna göre, 2022 yılında yüzde 3 olarak tahmin edilen Ay’a yumuşak inişe yönelik çalışmaların ilerleme oranı, 2023, 2024 ve 2025 yıllarına yönelik sırasıyla yüzde 5, yüzde 10 ve yüzde 30 olarak kaydedildi.

2022’de cep harçlığı

TUA’ya 2022 yılı merkezi bütçesinden ayrılan 67 milyon TL’lik ödenek, “Ajansa cep harçlığı veriliyor” değerlendirmelerine neden oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2022 yılı ödeneği, Uzay Ajansı’nın bütçesini 230’a katladı.