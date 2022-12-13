AKP'nin asgari ücret teklifine ilişkin yeni miktar belli oldu iddiası

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2023 yılı asgari ücreti için ilk toplantısını yapmasının ardından belirlenecek rakamla ilgili farklı iddialar konuşulmaya başlandı.

Asgari ücret görüşmelerinde bu sene teknik çalışmaların pek önem taşımadığını öne süren Ekonomim gazetesinden Mehmet Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"2023’ün seçimli ve zor ekonomik koşullu gündeminde, mevcut alım gücündeki aşınma da dikkate alındığında işçilerin tatmin edilmesi 'siyasi bir zorunluluk' olarak yorumlanıyor. İşçi tarafı da bu gündemi gözlediğini açıkça ortaya koydu. 'Sırtımızda yumurta küfesi yok, içimize sinmeyen bir rakama imza atmayız' diyen TÜRK-İŞ’in komisyondaki heyetinin başkanı Pevrul Kavlak, 'Üçlü mutabakat sağlanmazsa imza atmayacağız, niye atmadığımızı da çıkacağız, kamuoyuna basına medyaya açıklayacağız' sözleriyle siyasi gündeme işaret etti. Pazarlık masasında ise TÜRK-İŞ Başkanı’nın yanlış anlaşılan açlık sınırına yönelik değerlendirmesine rağmen, hükümet kanadının 8 bin TL’nin üzerinde bir ilk teklifle masaya oturacağı tahmin ediliyor. Bunda, TÜİK’in yapacağı hesaplama ana rollerden birini oynayacak."