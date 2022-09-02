AKP'nin 'Alevi açılımı': Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Alevilik dairesi kuruluyor

Gazeteci İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında AKP'nin 'Alevi açılımı'na ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisiyle görüşmesini aktardı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ankara Hüseyin Gazi Dergahı’nı ve Hacı Bektaş-ı Veli Anma Töreni’ne katılmasına işaret eden Saymaz, "AK Parti’nin Alevi açılımı hız kazandı" dedi.

Saymaz şöyle devam etti:

"İktidar Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevilikle ilgili bir daire kurmaya hazırlanıyor. Dergah ve cemevlerinin masrafları bu dairenin bütçesinden karşılanacak. Gerekirse dedelere maaş verilecek. Ayrıca 12 kişilik bir kurul oluşturulacak. Kurulda dedeler ve Alevi akademisyenler olacak.

Öte yandan ekim ayında Çubuk’ta temeli atılacak bir cemevine destek verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bir yetkilisi Alevilik dairesinin kurulması planına ilişkin olarak 'Çalışma var, doğru duydunuz' dedi ve şöyle devam etti:

'Çünkü somut olamayan mirasımızda semah var. Semah bizim kültürümüzün bir değeri. Bu yaklaşımla dedeler ve mekanlar tescillenmiş, elektrik faturasından muaf tutulmuş olacak.!"

