AKP'lilerin isimlerini verdi: Siz bu devasa paraları neden yurt dışına kaçırıyorsunuz?

İYİP'li Turhan Çömez, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok güvendiğini' belirttiği isimlerin çocuklarını işaret etti, yurt dışına çıkardıkları paralara ilişkin iddialarda bulundu.
Çömez, şöyle konuştu:
- "Avrupa'daki işlerin berbat olduğunu söyleyen bir Erdoğan var ama Londra'nın zengin muhitlerinde bir sürü AKP'li ve AKP'lilerin çocukları ile karşılaşıyorsunuz. Türkiye'de işler bu kadar yolundaysa onlar neden İngiltere'ye gitti? Yarın iktidar değişir diye mi gittiler?
- Burada yıllar önce Girne Amerikan Üniversitesi isminde bir şirket kurulmuş. Neden bu ad verilmiş çünkü konunun asıl ilgilileri bu yıllarda Girne Amerikan Üniversitesi'nde öğrenci. Kendi adlarına okul isminde bir şirket kurulmuş. Bunların ortakları var. Bu şirket Serhat Akpınar adına başlamış. 2018'de Halil İbrahim Serim isminde Girne'de yaşayan kişi bu şirkete ortak olmuş. Bu Halil İbrahim Serim aslında Maksut Serim'in oğludur. Maksut Serim, bir bankada bürokratken örtülü ödeneğin başına tayin olmuş ve bugün de Erdoğan'ın danışmanı olmuş bir isim. Onun oğlunun asıl adresi İngiltere'deki şirketin kayıtlarında da aynı.
- Daha sonra şirketin ortakları değişiyor. Halil İbrahim Serim devam ediyor, kardeşi Yasin Ekrem Serim de ortaklardan biri oluyor. Bu arada bu şirkete ilginç bir direktör atanıyor Kerem Şahin. Buradan Mehmet Ali Şahin'e sesleniyorum biliyorsun bağlan söyle cevap ver. Bu adam kim cevap versin?
- Daha sonra şirketin adı değişiyor. Şirketin adı Damlar İnvested Limited oluyor. Dışişleri Bakanlığı’nda bir genel müdürlük görevine geliyor Yasin Serim. Artık şirket kabuk değiştiriyor. Damlar neresi peki? İzmir’de harika malikanelerin olduğu bir yer.
- Baktığınız zaman şirketin bilançosunu da çıkarttım ben, 5,714,539 pound. Bizim paramızla 140 milyon liraya yakın bir servetten bahsediyoruz. Şimdi soruyorum, ne oldu ki siz İngiltere'de bu kadar büyük bir servete sahip oldunuz?. Bunların hepsi İngiliz resmi kayıtlarındaki belgeler. Sanıyor musunuz ki iktidar değiştiğinde biz bunları sormayacağız. Siz iktidara gelirken 'Tüy bitmemiş yetimin hakkını koruyacağım' diye geldiniz. Bu milletin dini duygularını istismar ederek geldiniz. Ben İngiltere'de banklarda yatarken siz devasa servetler yaptınız. Siz bunları açıklamak zorundasınız. Bu paraları yığanlar samimi insanların oylarını aldılar.
- Yasin Ekrem Serim 2020'de ortaklığını Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevi için sonlandırmış. Daha sonra şirketin adı yeniden değişmiş. Neden? Aman izleri bulunmasın diye. Bu paranın kaynağı ne ve bu parayı neden buraya getirdiniz? Siz bu devasa paraları neden yurt dışına kaçırıyorsunuz?
- Bu bilgiler belgeler yalansa size açıklama yapsınlar, ben özür dileyeyim. Bu paranın kaynağını açıklamak zorundasınız. Türkiye'de bu kadar sefalet içerisinde yaşayan bir toplum varken, birileri devasa servetler yapmış. Bunları tutmayalım İngiltere'ye götürelim demiş. Ondan sonra bütün bunlar yokmuş gibi milletin karşısına çıkıp utanmadan, istismar siyasetiyle milletin oylarını tahvil etmeye devşirmeye çalışmışlar. Sanıyor musun millet bunların hesabını sormayacak? Seçimde soracak. Bunların hepsinin hesabı sorulacak."