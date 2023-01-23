AKP'lilere yine aktı: 3 ballı ihale

Vatandaş ekonomik krizle mücadele ederken milyonlarca liralık kamu ihaleleri iktidara yakın şirketlere verilmeye devam ediyor. Kimi zaman ‘adrese teslim' olarak gündeme gelen ihalelere yandaş şirketlere verilen 3 yapım işi daha eklendi. Ankara İmrahor Vadisi'nde TOKİ'nin aynı millet bahçesinin aynı etabı için düzenlediği iki ihale de AKP milletvekili aday adayı Eşref Keleş'in Öz Er-Ka şirketine verildi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre AKP milletvekili aday adayı Bedrettin Binbay'ın şirketi de yarım milyarın üzerindeki Tekirdağ Çorlu'da 570 konut, 1 ticaret merkezi ile 1 caminin inşaatı ihalesiyle gündeme geldi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Pendik'teki ek hizmet binası onarımı ihalesi ise Kalyon İnşaat'ta görev yapan ve 17-25 Aralık soruşturmalarında hakkında gözaltı kararı verilen Selcen Zeliha Özkök Arda tarafından kurulan Arsen İnşaat'a verildi.

1 – Millet bahçesini tamamlama ihalesine 158 milyon lira gitti

Ankara İmrahor Vadisi'ne millet bahçesi yapımının doğal dengeyi bozacağı, Ankara'nın nefesi olan vadinin doğal afetler açısından risk taşıdığı ve rantın arka bahçesi olacağı gerekçesiyle tartışılırken, bir tartışma da perde arkasında yaşandı. TOKİ, Ankara İmrahor Vadisi'nde yapılan millet bahçesinin 1. etabı için iki ihale düzenledi, iki ihale de AKP'li aynı isme gitti. TOKİ, Ankara'da İmrahor Vadisi'ne yapılması planlanan millet bahçesi için 2019 yılında, AKP milletvekili aday adayı olmuş Eşref Keleş'in yönetim kurulu başkanı olduğu Öz Er-Ka şirketi ile 74 milyon 820 bin TL'lik sözleşme imzaladı. İlk etabın 500 günde tamamlanarak 2020'nin sonunda biteceği bildirilmişti ancak tamamlanamadı. TOKİ 2022 Mayıs ayında ‘tamamlama' ihalesine çıktı. Yine Öz-Er-Ka şirketi ile aralık ayında bu kez de 158 milyon 150 bin TL'lik sözleşme imzalandı.

Millet bahçesinin ilk etabının bu kez de 300 günde tamamlanacağı açıklandı. Millet Bahçesi için AKP'li isme ödenen toplam tutar 232 milyon 970 bin TL oldu. Millet bahçesinin tamamlanması için yapılan ihale, yapım ihalesinden pahalıya gelmiş oldu. Ankara Mimarlar Odası, İmrahor Vadisi'ndeki yapılaşmayı yargıya taşımıştı. Ankara 23. İdare Mahkemesi, 25 Temmuz 2022'de İmrahor Vadisi'nde yapılaşmanın kamu yararına aykırı olduğuna hükmetti.

2 – AKP'den aday adayı oldu şirketine ihale yağdı

TOKİ'den aldığı 3 ayrı ihaleyle Şırnak ve Van sınırına duvar örerek 224 milyon TL alan, 2018'de AKP milletvekili aday adayı olan Bedrettin Binbay'ın şirketi, yarım milyarın üzerindeki ihaleyle gündeme geldi. TOKİ, 28 Kasım 2022'de ihaleye çıkarak Tekirdağ Çorlu Muhittin Mahallesi'ne 570 konut, 1 ticaret merkezi, 1 cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yaptıracağını duyurdu. İhaleye yalnızca iki firma geçerli teklif sundu. İhalenin kazananı AKP milletvekili aday adayı Bedrettin Binbay'ın sahip olduğu iki şirket olan Binbay Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi ile İzbay İnşaat Nakliye Akaryakıt Şirketi oldu.

TOKİ, Binbay ve İzbay şirketlerinin ortaklığı ile 3 Ocak 2023'te 688 milyon 856 bin TL'lik sözleşme imzaladı. İnşaatın 540 gün içinde bitmesinin planlandığı bildirildi. TOKİ, 2 Mart 2021'de de yine Muhittin Mahallesi'ndeki 1. etap 570 konut, 1 adet ticaret merkezi ve 1 adet cami inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi için ihaleye çıkmış, 5 Temmuz 2021'de 133 milyon 920 bin TL ödemişti. Kamu İhale Bülteni'nde yer alan bilgilere göre, Binbay, bu iki şirketiyle kamudan son 10 yılda toplam 35 ayrı ihale aldı. Binbay'ın şirketlerinin aldığı ihalelerin toplam bedelinin 2 milyar TL'nin üzerinde olduğu bildirilmişti. Binbay'ın şirketlerinin son on yılda kamudan aldığı ihalelerin maliyeti 3 milyar TL'ye yaklaştı.

3 – Emniyet'in onarım ihalesi Arsen İnşaat'a

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Pendik yerleşkesindeki ek hizmet binası onarım işi için açılan ihale, Kalyon İnşaat'ta teklif müdürü olarak görev yapan ve 17-25 Aralık soruşturmalarında hakkında gözaltı kararı verilen Selcen Zeliha Özkök Arda tarafından kurulan Arsen İnşaat'a verildi.

Pazarlık usulüyle yapılan ihalenin yaklaşık maliyeti 6 milyon 671 bin TL olarak açıklanırken verilen en yüksek teklif 25 milyon TL oldu. 150 gün sürmesi planlanan proje için 3 firma teklif vermişti. Medyascope'ta yer alan habere göre; Kalyon İnşaat'ta teklif müdürü olarak çalışan Selcen Zeliha Özkök Arda ve İsmail Arda tarafından Mart 2014'te kurulan şirketin de dahil olduğu iş ortaklığı, TOKİ'nin 5 Haziran 2020'de Elazığ'da 142 adet konut inşaatı için düzenlediği ihaleyi de kazanmıştı.