AKP'liler yine türbana sarıldı: İBB'deki 'fahiş' burslara başörtülü savunma

İBB Meclisi'nin şubat ayı oturumlarının ilk birleşimi Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, oturumda siyasi parti grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı İBB'den önceki dönemde AKP Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender, AKP Milletvekilleri Fatma Betül Sayan Kaya ve Ravza Kavakçı’ya verilen milyonluk burslarla ilgili AKP grubundan açıklama beklediklerini söyledi.

Subaşı “34 kişiye 62 milyon lira burs verilmiş. Biz bursu 52 bin öğrenciye dağıtıyoruz şimdi. Burslarla ilgili niye konuşma yapmıyorsunuz, bekliyoruz. Bir de hanımefendi (Ravza Kavakcı) diyor ki ‘kimse bana haram yedi diyemez'. Valla onu biz söylemiyoruz. O hesabı başka yerde vereceksin. Biz sana ‘TC mahkemelerinde hesap vereceksin' diyoruz. Allah'ın hesabı başka bizim hukuki hesabımız başka. İşin dini tarafı ayrı. Çekinmeden ‘bana haram yedi diyemezsiniz' diyor. Toplumla dalga geçer gibi…” dedi.

Bunun üzerine söz alan AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz burslarla ilgili savunma yaparken konuyu başörtüsüne getirdi. Bursların usulüne uygun olduğunu söyleyen Türkyılmaz şu açıklamayı yaptı:

Son bir şey söyleyip sözlerimi bitireceğim. Ravza hanım, 1999 seçimlerinde başörtülü bir milletvekili olarak seçilmiş, meclisten CHP ve ortaklarının zihniyeti sebebiyle başörtülü olduğu için çıkarılmış Merve Kavakcı'nın kardeşi. Bugün sözü edilen hanımlar; Fatma Betül hanım, Ravza hanım ve Rabia hanımın ortak bir özelliği var. Üçü de başörtülü. CHP'nin başörtüsüne karşı uzun yıllardır devam eden hazımsızlığının bir göstergesidir bu. Onlar için makbul bir vatandaş ve makbul bir başörtülü hanımefendinin çalışacağı pozisyonlar milletvekilliği olamaz, bakan olamaz. Hanımefendilerin yüzde 60-70'inin başörtülü olduğu bir ülkede bir tane başörtülü milletvekiliniz yok. 15 yıl öncesine ait bir mesele ile bugün yapmaya çalıştıkları 967 gün önce vermiş oldukları sözleri unutturmaktır.

Söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “Savunulamayacak bir konuyu savunmak için bu nafile çabasından dolayı Murat Türkyılmaz'a teşekkür etmek istiyorum. Üstün bir çaba sarf etti. Bahsedilen hanımefendilerin bakanlarımızın, milletvekillerimizin, kadın kolları başkanının bu durumunu savunmak büyük bir maharet işiydi. İBB'nin bütçesini savunmak bir ahlak meselesidir” dedi.