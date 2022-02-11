'AKP'liler kullanacak' iddiası tepki toplamıştı: BASAD'ın tarihi binası boşaltıldı

Bakırköylü Sanatçılar Derneği'nin (BASAD) yaklaşık 20 yıldır kullandığı tarihi konak, 1908’den bu yana okul ve Bakırköy Halkevi olarak faaliyet gösteriyordu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 'kütüphane yapılacağı' gerekçesiyle konağın tahliye edilmesine karar vermişti.

Bu karar üzerine BASAD üyesi sanatçılar ve öğrenciler de günlerce eylem yaparak karara tepki göstermişti. Bina önünde dün yapılan eylemde sanatçılar ve ilçe sakinleri, Bakırköy'de hiç derneği olmayan AKP’lilerin bu binayı kullanmak istediklerini öne sürmüştü.

Polis ekipleri bugün tahliye işlemleri için binaya geldi. Tahliyeyi engellemek isteyen sanatçıların binaya girmek istemesiyle polis ekipleri arasında tartışma yaşandı. Çevik Kuvvet ekipleri bina çevresinde yoğun güvenlik önlemi alırken, kapı önünde bekleyen sanatçılar, “Gün gelecek, AKP halka hesap verecek” sloganları atarak, şarkı söyledi. Eylemciler, protesto sırasında zaman zaman düdük çaldı.

Bir kadın, barikat kuran polislere “Burası Bakırköy’ün tarihi, belleği, insanların çocukluğu, gençliği…” diye seslendi.

Daha sonra binanın tahliyesine başlandı. (ANKA)